Affetmek konusunda dinimiz bize ne söyler?

Sözlükte "yok etmek, silip süpürmek; fazlalık, artık" gibi mânalara gelen afv, bir ahlâk ve hukuk terimi olarak genellikle, "kötülük ve haksızlık edeni, suç veya günah işleyeni bağışlama, cezalandırmaktan vazgeçme" anlamlarında kullanılır.

Kur'an'da, birinde "fazlalık", diğerinde "bağışlama" manasında olmak üzere iki ayette geçer: Bakara 2/219; el-A'râf 7/199...

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