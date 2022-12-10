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40 hadis 40 yorum

Müslümanlara en güzel örnek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'dir (SAV). Kur'an-ı Kerim dışında Efendimiz'in (SAV) davranışları, kişiliğiyle ilgili bilgiler, sahabilerin rivayetlerinden oluşan hadislerden sağlanır. Peygamberimiz'in (SAV) sözleri, eylemleri, ashâbının yaptığını görüp de reddetmediği davranışlar, huyu ile ilgili her türlü bilgi hadis kavramı içine girer. Hz. Peygamber'in (SAV) tam manası ile örnek alınması ve yüce Allah'ın (CC) rızasına uygun bir hayat yaşanması açısından Efendimiz'in (SAV) söz ve davranışları kritik bir öneme sahiptir.

Giriş Tarihi: 10.12.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 17:18
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KUL HAKKI

Ebu Hureyre'den (RA) rivayet edildiğine göre Resulullah (SAV) şöyle demişti:

"Ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir." (Tirmizî, Sıfatü"l-Kıyâme, 1)

◾ Ahiret sermayemizi tehdit eden büyük günahlardan biri kul hakkı. Peygamber Efendimizin (SAV), Safa Tepesi'ne çıkıp, "Haberiniz olsun ki ben şiddetli bir azap öncesinde sizin için gönderilmiş bir uyarıcıyım" dediği zamandan itibaren bir ömür boyu insanları hakkında uyardığı bir gün vardır: Ahiret günü.

◾ Geleceği hakkında asla şüphe olmayan bugünün varlığına inanmak mümin olabilmenin vazgeçilmez bir kaidesidir. Bütün insanların kabirlerinden çıkacağı Yevm-ül Huruç, yeniden dirilişin yaşanacağı Yevmü'l-ba's, bazı insanların yaya, bazı insanların binekli, bazılarınınsa yüzüstü sürünerek toplanıp bir araya geleceği Yevmu'l Cem yani toplanma günüdür o gün.

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ZULÜM

Cabir Bin Abdullah'ın (RA) naklettiğine göre Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurdu:
"Zulümden kaçının! Zulüm, zalim için kıyamet gününde zifiri karanlıklardır." (Müslüm 1/56)

Zulüm, ebedi karanlıktır. Her kelimeye renk bahşedildiğinde onun payına karanlık düştü. Bundan böyle karanlığın karası ile anılır oldu adı. Öyle bir karanlıktı ki onunki, yıldızsız geceleri kıskandırıyordu. Zindanlar onun yanında aydınlık kalıyordu. Dipsiz kuyular onu görünce haline şükür ediyordu.

Zulüm söylendiği her dilde, yazıldığı her satırda kara bir leke bırakıyordu. Tarihte adının anıldığı sayfalara kara damgalar vuruluyordu. Onun geçtiği sokaklarda evlerin ışıkları bir bir sönüyor, ardında sadece kesip bir karanlık kalıyordu. Küçük, sevimli kız çocuğunun altın sarısı saçları, deniz mavisi gözleri, elindeki elma şekeri de kararıyordu. Neşeyi söndürmeyi başarıyor, tebessümler dudaklarda yarım kalıyor, umudun binbir rengi yerini siyaha bırakıyordu.

◾ En ağır günahın kalpte bıraktığı leke kadar koyuydu rengi ve ayrılıklardan haber getiren Nebi (SAV), ebedi karanlıklar içinde bırakan bu kelimeye karşı uyardı, sahibini. Dedi ki "Zulümden kaçının! Zulüm, zalim için kıyamet gününde zifiri karanlıklardır".

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SABAH NAMAZI

Enes Bin Sirin (RA) şöyle dedi:
Cündeb El Kasri'den işittiğime göre Resulullah (SAV) şöyle dedi; "Her kim sabah namazını kılarsa, o kimse Allah'ın koruması altındadır." (Müslim, Mesâcid, 262)

Allah'ın (CC) korumasını hak etmenin yolu, sabah namazıdır. Allah (CC) ile kulu arasındaki iletişimin ve bağın en somut göstergesidir namaz. İnananlara belirli vakitlerde farz kılınan bu ibadet Resulullah'a (SAV) ve ümmetine Miraç Gecesi'nin armağanıdır.

◾ Onu vaktinde ve hakkını vererek kılanların cennetle müjdelendikleri eşsiz bir kulluk görevidir. Namazlarını muhafaza etmek, namazlarına devam etmek müminleri niteleyen övgüye değer hasletlerdir. Bununla birlikte kendisini muhafaza edip devam ettirme bakımından en çok zorlandığımız ibadet, sabah namazıdır.

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ANNE BABA HAKKI

Ebu Hureyre'den (RA) nakledildiğine göre Resûlullah (SAV) "Burnu yere sürtülsün! Burnu yere sürtülsün, burnu yere sürtülsün" dedi. "Kimin Ya Resulallah" diye kendisine sorulunca da şöyle buyurdu:

"Anne babasından birisinin ya da her ikisinin ihtiyarlığında yanlarında bulunup da cennete giremeyeni." (Müslim 1/9)

◾ Cennete açılan kapıyı istersen bırak, istersen tut. Anne ve baba, dünyaya gelişimize vesile kılınan iki eşsiz insan. Hz. Adem ve Hz. Havva'dan beri hayatlarını birleştirip yuva kuran ebeveynler, Rablerine sorumlulukları gereği o yuvanın sıcaklığında tertemiz yeni nesiller yetiştirmeyi hep borç bilirler.

◾ Kendilerine emanet edilen minik canları Allah'ın rızasına uygun yetiştirebilmek için her zorluğa katlanır, her türlü fedakarlığı göze alırlar. Çocuklarının mutlulukları ile mutlu olur, hüzünleri ile hüzünlenirler.

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ŞEYTAN

Enes'den (RA) rivayet edildiğine göre Allah Resulü (SAV) şöyle demiştir: "Muhakkak ki şeytan insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır." (Müslim, Selam 24)

Vücutta dolaşan sinsi düşmandır, şeytan. Ramazan-ı Şerif'in son günleriydi. Resulü Ekrem (SAV) her yıl olduğu gibi mescitte itikafa çekilmiş, kendini ibadete vermişti ki bir gece vakti Hz. Safiye (RA) kendisini ziyarete geldi.

◾ Bir müddet sohbet ettikten sonra Safiye validemiz, Usame Bin Zeyd Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere ayağa kalktığında Allah Resulü (SAV) de kendisini uğurlamak için onunla birlikte kalktı.

◾ Mescidin kapısına vardıklarında yanlarından geçmekte olan iki kişi Resulullah'a (SAV) selam vererek adımlarını hızlandırdılar. Yanı başında hanımı varken Allah Resulü'nü (SAV) oyalayıp rahatsız etmek istememiş olmalıydılar...

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