40 hadis 40 yorum

KUL HAKKI

Ebu Hureyre'den (RA) rivayet edildiğine göre Resulullah (SAV) şöyle demişti:

"Ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir." (Tirmizî, Sıfatü"l-Kıyâme, 1)

◾ Ahiret sermayemizi tehdit eden büyük günahlardan biri kul hakkı. Peygamber Efendimizin (SAV), Safa Tepesi'ne çıkıp, "Haberiniz olsun ki ben şiddetli bir azap öncesinde sizin için gönderilmiş bir uyarıcıyım" dediği zamandan itibaren bir ömür boyu insanları hakkında uyardığı bir gün vardır: Ahiret günü.

◾ Geleceği hakkında asla şüphe olmayan bugünün varlığına inanmak mümin olabilmenin vazgeçilmez bir kaidesidir. Bütün insanların kabirlerinden çıkacağı Yevm-ül Huruç, yeniden dirilişin yaşanacağı Yevmü'l-ba's, bazı insanların yaya, bazı insanların binekli, bazılarınınsa yüzüstü sürünerek toplanıp bir araya geleceği Yevmu'l Cem yani toplanma günüdür o gün.

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