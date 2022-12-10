40 hadis 40 yorum

ZULÜM
Cabir Bin Abdullah'ın (RA) naklettiğine göre Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurdu:
"Zulümden kaçının! Zulüm, zalim için kıyamet gününde zifiri karanlıklardır." (Müslüm 1/56)
◾ Zulüm, ebedi karanlıktır. Her kelimeye renk bahşedildiğinde onun payına karanlık düştü. Bundan böyle karanlığın karası ile anılır oldu adı. Öyle bir karanlıktı ki onunki, yıldızsız geceleri kıskandırıyordu. Zindanlar onun yanında aydınlık kalıyordu. Dipsiz kuyular onu görünce haline şükür ediyordu.
◾ Zulüm söylendiği her dilde, yazıldığı her satırda kara bir leke bırakıyordu. Tarihte adının anıldığı sayfalara kara damgalar vuruluyordu. Onun geçtiği sokaklarda evlerin ışıkları bir bir sönüyor, ardında sadece kesip bir karanlık kalıyordu. Küçük, sevimli kız çocuğunun altın sarısı saçları, deniz mavisi gözleri, elindeki elma şekeri de kararıyordu. Neşeyi söndürmeyi başarıyor, tebessümler dudaklarda yarım kalıyor, umudun binbir rengi yerini siyaha bırakıyordu.
◾ En ağır günahın kalpte bıraktığı leke kadar koyuydu rengi ve ayrılıklardan haber getiren Nebi (SAV), ebedi karanlıklar içinde bırakan bu kelimeye karşı uyardı, sahibini. Dedi ki "Zulümden kaçının! Zulüm, zalim için kıyamet gününde zifiri karanlıklardır".
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