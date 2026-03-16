2026 Kadir Gecesi mesajları: Hadisli, yeni, dualı, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri
Yayınlanma Tarihi:
16.03.2026 09:12
Allah Teala tarafından "bin aydan hayırlı" olarak nitelenen Kadir gecesi Müslümanlar için her sene ziyaret edilen manevi bir duraktır. Kadir gecesinde camileri dolduran müminler Allah Teala'dan aflarını talep ederek istiğfarda bulunurlar. Kadir gecesinde en çok dikkat edilen hususlardan birisi de Allah Resulü'nün (SAV) sıklıkla dile getirdiği sıla-i rahim yani karaba ziyaretidir. Kadir gecesinde yakınlarınıza göndermek üzere en güzel, anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kadir gecesi mesajlarını bir araya topladık. Kadir geceniz mübarek olsun yazılı en güzel, kısa, manalı, resimli, ayetli ve hadisli Kadir gecesi mesajlarını buradan okuyabilirsiniz.
Ya Rabbi
Üzerimize rahmetini yağdır…
Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki ve tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize yardım eyle…
Kadir Gecemiz Mübarek Olsun
Rabbimiz
Kalplerimizi İslam üzere sabit kıl…
Bizleri senin tarafından ayırma…
Kadir Gecemiz Mübarek Olsun
Ya Rabbi
Her anımızı senle kıl…
Bizi bir an dahi olsa nefsimizle baş başa bırakma…
Kadir Gecemiz Mübarek Olsun
Ya Rabbi
Muhakkak ki dönüş sana, bizi sana mahcup değil, mutmain bir hal üzere döndür…
Kadir Gecemiz Mübarek Olsun
Rabbimiz
Biz aydan hayırlı bu gecemizde bizleri amel defterini sağ elinden alan kullarından eyle…