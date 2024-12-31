2025 Regaib Kandili ne zaman?

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◾ Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Müslümanlar için oldukça büyük bir öneme sahip olan Regaip Kandili'nde bol bol dua okunup ve ibadetler eda edilecek.

◾ Her yıl olduğu gibi bu sene de Regaip Kandili'nde milyonlarca Müslüman, ibadetlerini yerine getirecek ve oruç tutacak. Recep ayının ilk başlangıcıyla birlikte Regaip Kandili'de idrak edilmeye başlanacak. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?