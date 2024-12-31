2025 Regaib Kandili ne zaman?
Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği Müslümanlar tarafından merak edilmeye başladı. Müslümanlar için kutsal ve oldukça önemli olan Regaip Kandili'nde bol bol dua okunacak ve ibadetler eda edilecek. Diyanet tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte, Regaip Kandili'nin idrak edileceği tarih belli oldu. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?
◾ Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Müslümanlar için oldukça büyük bir öneme sahip olan Regaip Kandili'nde bol bol dua okunup ve ibadetler eda edilecek.
◾ Her yıl olduğu gibi bu sene de Regaip Kandili'nde milyonlarca Müslüman, ibadetlerini yerine getirecek ve oruç tutacak. Recep ayının ilk başlangıcıyla birlikte Regaip Kandili'de idrak edilmeye başlanacak. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?
◾ Arapça bir kelime olan "Regâib" "reğabe" kökünden türemiştir. Reğabe ise herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamına gelir.
◾ "Reğîb" kelimesi ise "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Çoğulu da "regâib"dir.
◾ Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi"dir.
◾ Kur'an-ı Kerim'de "Regaib" geçmese de kökeni olan "reğabe"den türetilen kelimeler sekiz yerde herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamlarında kullanılır.
◾ Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde geçen haram aylar; Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep aylarıdır.
◾ Hayatın her anı önemli olsa da kandiller, Müminler için bir dönüm noktasıdır. Rahmeti, bereketi bir yana, mağfireti bol olan manevi bir mevsime girişimizin habercisi olan üç ayların ilk kandili Regaib'tir.