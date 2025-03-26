2025 Kadir Gecesi mesajları: Hadisli, yeni, dualı, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri
Yayınlanma Tarihi:
Mart 26, 2025 09:45
Güncelleme Tarihi: Mart 26, 2025 09:53
Ayların sultanı Ramazan-ı Şerif'in son on gününde aradığımız Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlı olmasıyla bilinir. 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edeceğimiz Kadir gecesinde tüm Müslümanlar bir şenliği eda edercesine mabedleri doldurur, Allah Teala'ya ibadet ve dua ederler. Mukaddes gün ve gecelerin en önemlilerinden biri olan Kadir gecesinde insanlar sıla-i rahim yapmak için büyüklerini ararlar. Kadir gecesinde yakınlarınıza göndermek üzere en güzel, anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kadir gecesi mesajlarını bir araya topladık. Kadir geceniz mübarek olsun yazılı en güzel, kısa, manalı, resimi, ayetli ve hadisli Kadir gecesi mesajlarını buradan okuyabilirsiniz.
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Bin aydan hayırlı geceyi ömrümüze kandil yapmak duasıyla…
Kadir Geceniz Mübarek Olsun
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Kadir Gecesi mesajları
Rabbimiz
Gazze'deki kardeşlerimize güç, kuvvet ihsan eyle…
Kadir Geceniz Mübarek Olsun
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2025 Kadir Gecesi mesajları
Ya Rabbi
Kur'an ayı Ramazan ve Kur'an gecesi Kadir'de bizleri kadir müminlerden kıl!
Kadir Geceniz Mübarek Olsun
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Kadir Gecesi mesajları ve sözleri
Rabbimiz
Sana açtığımız ellerimizi, kapına bıraktığımız gönlümüzü boş çevirme…
Kadir Geceniz Mübarek Olsun
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Resimli Kadir Gecesi mesajları
Ya Rabbi
Müslümanlara zarar verenleri, hor bakanları, kötü davrananları Kahhar ism-i şerifinle kahreyle…