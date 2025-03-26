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2025 Kadir Gecesi mesajları: Hadisli, yeni, dualı, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Yayınlanma Tarihi: Mart 26, 2025 09:45 Güncelleme Tarihi: Mart 26, 2025 09:53

Ayların sultanı Ramazan-ı Şerif'in son on gününde aradığımız Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlı olmasıyla bilinir. 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edeceğimiz Kadir gecesinde tüm Müslümanlar bir şenliği eda edercesine mabedleri doldurur, Allah Teala'ya ibadet ve dua ederler. Mukaddes gün ve gecelerin en önemlilerinden biri olan Kadir gecesinde insanlar sıla-i rahim yapmak için büyüklerini ararlar. Kadir gecesinde yakınlarınıza göndermek üzere en güzel, anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kadir gecesi mesajlarını bir araya topladık. Kadir geceniz mübarek olsun yazılı en güzel, kısa, manalı, resimi, ayetli ve hadisli Kadir gecesi mesajlarını buradan okuyabilirsiniz.

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2025 Kadir Gecesi mesajları: Hadisli, yeni, dualı, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Bin aydan hayırlı geceyi ömrümüze kandil yapmak duasıyla…

Kadir Geceniz Mübarek Olsun

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Kadir Gecesi mesajları
Kadir Gecesi mesajları

Rabbimiz

Gazze'deki kardeşlerimize güç, kuvvet ihsan eyle…

Kadir Geceniz Mübarek Olsun

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2025 Kadir Gecesi mesajları
2025 Kadir Gecesi mesajları

Ya Rabbi

Kur'an ayı Ramazan ve Kur'an gecesi Kadir'de bizleri kadir müminlerden kıl!

Kadir Geceniz Mübarek Olsun

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Kadir Gecesi mesajları ve sözleri
Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Rabbimiz

Sana açtığımız ellerimizi, kapına bıraktığımız gönlümüzü boş çevirme…

Kadir Geceniz Mübarek Olsun

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Resimli Kadir Gecesi mesajları
Resimli Kadir Gecesi mesajları

Ya Rabbi

Müslümanlara zarar verenleri, hor bakanları, kötü davrananları Kahhar ism-i şerifinle kahreyle…

Kadir Geceniz Mübarek Olsun

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