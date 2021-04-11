2021 Ramazan orucu ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan başlangıç tarihi…
Ramazan ayında tutulan oruç, riyanın en az karışacağı bir ibadet olduğu için sevabı en fazla olan ibadetlerden sayılır. Ramazan ayına sayılı günler kala Müslümanlar, ilk orucu hangi gün tutacağını araştırmaya başladı. Peki, Ramazan orucu ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? Orucu açarken hangi dua okunmalıdır? Orucun başlangıç ve bitiş vakitleri neler? Ramazan başlangıç tarihi…
Giriş Tarihi: 11.04.2021
08:37
Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
08:41
On bir ayın sultanı olan, kameri aylardan Ramazan, müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. İnsanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an indirildiği aydır. Yüce Allah, Bakara suresinde şöyle buyuruyor.
" O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır." (Bakara suresi, 185. ayet)
Ramazan, Kur'an-ı Kerim'de anılan tek aydır. Cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığı bu mübarek ayı oruçla geçirenlerin bütün günahlarının bağışlanacağı müjdelenir. Peygamber Efendimiz Ramazan için "Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur" buyurur. Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan, hayatlarımıza dokunarak, dirlik ve heyecan kazandırır.
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2021 Ramazan orucu ne zaman başlıyor?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Bundan dolayı 2021 Ramazan nisan ayına denk geliyor. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. Ramazan ayı 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek. 13 Mayıs Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü.
Ramazan ayında önemli günler…
Kadir gecesi: 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi: 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün: 15 Mayıs Cumartesi
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Oruç ne zaman farz kılındı?
Ayet-i kerimede şöyle buyrulur:
(Bakara, 2/183) "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı."
Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra Müslümanların hayatı tümüyle değişmişti. Peygamber Efendimiz önce, Medine'nin merkezine büyük bir mescit yaptırdı. Kendi evi de o mescide bitişik inşa edildi.
Mekke döneminde daha çok iman ve ibadet konularıyla ilgili ayetler inerken hicretten sonra ibadet, sosyal ve iktisadi hayatla ilgili ahkâm ayetleri inmeye başladı. Bu ayetlerden bir kısmı Ramazan ayında oruç tutmayı emrediyordu. Ramazan orucu, Peygamberimizin Medine'ye hicretinden sonra Bedir Savaşı'ndan bir ay önce farz kılındı. Öyle ki
Müslümanlar ilk Ramazan'ını Bedir'de geçirdi. Peygamberimizin döneminde toplam dokuz Ramazan yaşandı.
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