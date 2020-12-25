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  • 2020 yeni resimli en güzel Cuma mesajları... Ayetli, resimli ve anlamlı Cuma mesajları…

2020 yeni resimli en güzel Cuma mesajları... Ayetli, resimli ve anlamlı Cuma mesajları…

Müslümanların bayramı olan Cuma gününün pek çok fazileti vardır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz ise hadis-i şeriflerinde bu günün faziletlerine dair Müslümanlara büyük müjdeler verir. Müslümanlar mübarek Cuma gününde dualarının kabulü için ellerini açıp Allah'a yalvarırlar. Bunun yanında sevdiklerini de dualarına ortak etmek isterler. İşte sevdiklerinize göndereceğiniz 2020 yeni resimli en güzel cuma mesajları, ayetli, resimli ve anlamlı cuma mesajları…

Giriş Tarihi: 25.12.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 10:15
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Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile…

Hayırlı cumalar dilerim.

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Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif)

Cumamız mübarek olsun.

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Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin!

Hayırlı cumalar dilerim.

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Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif).

Hayırlı cumalar.

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Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin.

Cumanız mübarek olsun.

Cuma namazı nasıl kılınır?

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