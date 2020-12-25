2020 yeni resimli en güzel Cuma mesajları... Ayetli, resimli ve anlamlı Cuma mesajları…

Müslümanların bayramı olan Cuma gününün pek çok fazileti vardır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz ise hadis-i şeriflerinde bu günün faziletlerine dair Müslümanlara büyük müjdeler verir. Müslümanlar mübarek Cuma gününde dualarının kabulü için ellerini açıp Allah'a yalvarırlar. Bunun yanında sevdiklerini de dualarına ortak etmek isterler. İşte sevdiklerinize göndereceğiniz 2020 yeni resimli en güzel cuma mesajları, ayetli, resimli ve anlamlı cuma mesajları…