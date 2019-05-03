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  • 2019 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman başlıyor? Orucu açarken hangi dua okunmalıdır?

2019 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman başlıyor? Orucu açarken hangi dua okunmalıdır?

Ramazan 2019 ne zaman başlıyor? Nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başlayan Ramazan ayında tutulan oruç, riyanın en az karışacağı bir ibadet olduğu için sevabı en fazla olan ibadetlerden sayılır. Peki, ilk oruç ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan orucunun hikmetleri neler? Orucu açarken hangi dua okunmalıdır? Orucun başlangıç ve bitiş vakitleri neler? Ramazan ayı orucu hakkında ayet ve hadisler nelerdir? İşte 2019 Ramazan ayı ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 01.05.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 14:07
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ORUÇ NEDİR?
ORUÇ NEDİR?

Sözlükte oruç "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak" anlamına gelen Arapça savmın Farsça karşılığı olan rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bir amaç uğruna ve bilinçli olarak, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır

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İMSAK VAKTİ NEDİR?
İMSAK VAKTİ NEDİR?

İmsak, Arapçada "kendini tutmak, engellemek" anlamına gelir. Orucun temel unsuru da (rükün) bu anlamdır. İmsak vakti, oruç yasaklarından uzak durma vaktinin başlangıcı anlamında kullanılır. İmsak vakti, tan yerinin ağarması vakti olup, bu andan itibaren yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur; bu vakit aynı zamanda sahurun sona erip orucun başlaması vaktidir

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İFTAR VAKTİ NEDİR?
İFTAR VAKTİ NEDİR?

İftar vakti, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur. Gündüz ve gecenin teşekkül etmediği bölgelerde oruç süresi, buralara en yakın normal bölgelere göre belirlenir.

İmsak vaktinin, ikinci fecirle başlayacağı konusunda fakihler arasında görüş birliği olmakla birlikte, kimi fakihler bu hususta, daha ihtiyatlı olduğu gerekçesiyle fecr-i sâdıkın ilk doğuş anına, kimileri ise oruç tutanlar lehine olduğu gerekçesiyle ışığın biraz uzayıp dağılmaya başladığı zamana itibar edilmesini önermişlerdir.

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ORUCUN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ VAKİTLERİ
ORUCUN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ VAKİTLERİ

Kur'anda orucun başlangıç ve bitiş vakti, şöyle belirtilir: "…Fecrin beyaz ipliği (aydınlığı) siyah ipliğinden (siyahlığından) ayırt edilecek hale gelinceye kadar yiyip içiniz; sonra, akşama kadar orucu tamamlayın…" (el-Bakara 2/187)

İmsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmanın bir amaçla ve bilinçle yapılmalıdır. Bu amaç ve bilinç ise orucun Allah rızası için tutuluyor olmasıdır. Bu amaç ve bilinç olmadığı zaman, örneğin imkân bulamadığı ya da perhiz gibi başka amaçlar için bu durumlardan uzak durmak oruca bir değer kazanmaz.

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ORUÇ NE ZAMAN FARZ KILINDI?
ORUÇ NE ZAMAN FARZ KILINDI?

Oruç, Hz. Peygamberin hicretinden bir buçuk sene sonra Şaban ayının onuncu günü farz kılındı. İslâm'ın beş şartından biri olan oruç hususu hakkında Peygamberimiz "İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek; namaz kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmak ve gücü yetenler için Beytullah'ı ziyaret etmektir." olarak bildirmişti.

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