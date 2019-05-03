2019 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman başlıyor? Orucu açarken hangi dua okunmalıdır?
2019 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman başlıyor? Orucu açarken hangi dua okunmalıdır?
Ramazan 2019 ne zaman başlıyor? Nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başlayan Ramazan ayında tutulan oruç, riyanın en az karışacağı bir ibadet olduğu için sevabı en fazla olan ibadetlerden sayılır. Peki, ilk oruç ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan orucunun hikmetleri neler? Orucu açarken hangi dua okunmalıdır? Orucun başlangıç ve bitiş vakitleri neler? Ramazan ayı orucu hakkında ayet ve hadisler nelerdir? İşte 2019 Ramazan ayı ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 01.05.2019
09:37
Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
14:07