15 Ayet ile İslam’da Ahlaki Değerler

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O (muttakiler) ki; bollukta da darlıkta da infak ederler, öfkelerini yutar ve insanları affederler. Allah, muhsinleri/kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanları sever.

(Al-i İmran, 134. Ayet)

Âl-i İmrân Suresi 140. Ayet Tefsiri

Genel olarak müfessirler 140. âyette Uhud Savaşı ile Bedir Savaşı'nın mukayesesinin yapıldığı kanaatindedirler. Müşriklerin daha önce Bedir Savaşı'ndaki kayıpları müslümanların Uhud Savaşı'ndaki kayıplarından az değildi. Âyet buna işaret etmektedir. Bazı müfessirlere göre sözlükte "yara" anlamında kullanılan "karh" kelimesi, âyette mecaz olarak "yenilgi" anlamında kullanılmıştır.

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