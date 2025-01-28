10 sure ve faziletleri

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◽ Nas Suresi

Nas suresi Mekke'de inmiştir ve 6 ayetten meydana gelmektedir. Kur'ân-ı Kerim Nas suresi ile sona ermektedir. Nas suresi adını, 4. ayet hariç, ayetlerinin sonlarında tekrarlanan ve "insanlar" anlamına gelen nas kelimesinden alır.

Mushaf tertibine yani sırasına göre 114, nüzul sırasına göre 21. suredir.

Nas suresi, vesveseyi engeller. Büyü ve nazardan korunmak için çokça okunmaktadır.

Nâs Suresi Ayet Tefsiri

Allah Teâlâ insanları yaratıp maddî ve mânevî nimetleriyle hem bedenen hem de ruhen beslediği, yetiştirdiği, eğittiği için kendi zâtını rab ismiyle anmıştır. Râgıb el-İsfahânî, "mâlik ve hâkim" diye çevirdiğimiz 2. âyetteki melik kelimesini özetle şöyle açıklar: Melik, emîr ve yasaklarla insan topluluğunu yöneten kişidir. Bu kelime özellikle akıllı varlıkları yöneten için kullanılır; meselâ "insanların meliki" denir, "eşyanın meliki" denmezNâs Suresi 1–6. Ayet Tefsiri Allah Teâlâ insanları yaratıp maddî ve mânevî nimetleriyle hem bedenen hem de ruhen beslediği, yetiştirdiği, eğittiği için kendi zâtını rab ismiyle anmıştır. Râgıb el-İsfahânî, "mâlik ve hâkim" diye çevirdiğimiz 2. âyetteki melik kelimesini özetle şöyle açıklar: Melik, emîr ve yasaklarla insan topluluğunu yöneten kişidir. Bu kelime özellikle akıllı varlıkları yöneten için kullanılır; meselâ "insanların meliki" denir, "eşyanın meliki" denmez.