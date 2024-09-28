Müslümanların ilk kıblesi Kudüs I Alıntılar
Kur'an-ı Kerim'de "mübarek, şerefli, değerli, sadakat ve selam yurdu" olarak zikredilen Kudüs, tarihi boyunca peygamberlerin durağı ve meskeni olmuştur. Peki, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs hakkında ne biliyoruz?
Giriş Tarihi: 28.09.2024
18:06
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Fâtimiler Filistin'i yüzyıl idare ettikten sonra Selçukluların Irak ve Suriye topraklarına girmesi ile Filistin coğrafyası da ilk kez Türklerin hakimiyetine girdi. Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın komutanlarından olan Atsız, Filistin'de bir Beylik kurarak 1071 yılında Kudüs'ü ele geçirdi.
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Babil kralı Nebukadnezzar tarafından şehir üç defa tahrip edilir, halkın bir kısmı da tutsak olarak Babil'e götürülür. Bu tahribatları Kur'an İsrailoğullarını bir cezalandırma olarak tarif eder.
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Kanunî, Kudüs tarihinde Hz. Süleyman'dan sonra 2. Süleyman olarak anılır.
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2 Ekim 1187 Cuma günü, Selahaddin Eyyûbi yaklaşık yüz yıldır Müslümanları bekleyen fethin kıvancıyla Kudüs'e girdi. Bu tarih aynı zamanda hicri takvimde Recep ayının 27. gününe denk gelmektedir. Selahaddin Eyyubi, Hz. Peygamber'in Mirac'a çıkışının yıl dönümünde Kudüs'ü fethederek İslam âlemine büyük bir hediye sunmuş oldu.
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İsrail tarafından vakıf kurumlarına yapılan en büyük saldırı, Mescid-i Aksa'nın yanında Burak Duvarı'na bakan kısımdaki Meğaribe Mahallesi'nin 1967'de Altı Gün Savaşı'ndan hemen sonra tamamen yıkılmasıdır.