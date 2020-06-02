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İslam’ın dördüncü kutsal şehri "Harar" hakkında tarihi bilgiler

Etiyopya'nın tarihi şehri Harar, yüze yakın camisi ve yüzden fazla türbesiyle İslam'ın dördüncü kutsal şehri olarak anılıyor. Yüzyıllardır biriktirdiği kültürel mirasıyla kendini çevreleyen surların arkasında derin bir tarih saklayan Harar, 10 yıl kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmasına rağmen kültürümüze ait şehir mimarisinin esintilerini sürdürmeye devam ediyor. Mimari yapısı, kendine özgü giyim kültürü ve canlı ticari hayatıyla dikkat çeken şehirle ilgili tarihi bilgiler derledik.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 10:43
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10 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldı
10 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldı

🔸 Harar, Doğu Afrika'da kurulmuş eski bir İslâm devleti olmasının yanı sıra bin yıllık geçmişiyle, İslam'ın Doğu Afrika'da siyasi ve kültürel bilâdını (şehir) yaptı.

🔸 10 yıl kadar Osmanlı Devleti'nin hâkimiyetinde kalmasına rağmen Osmanlı şehir mimarisinin esintilerinin görüldüğü şehirde, İslami gelenek de hâlâ devam ettiriliyor.

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İslam'ın dördüncü kutsal şehri olarak anılıyor
İslam'ın dördüncü kutsal şehri olarak anılıyor

🔸 Etiyopya'nın tarihi şehri Harar, 100'e yakın camisi ve 100'den fazla türbesiyle İslam'ın dördüncü kutsal şehri olarak anılıyor.

🔸 Etiyopya'nın beş kapılı tarihi şehri Harar, yüzyıllardır biriktirdiği kültürel mirasıyla kendini çevreleyen surların arkasında derin bir tarih saklıyor.📌

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İslam'ın 5 şartını temsilen 5 kapı
İslam'ın 5 şartını temsilen 5 kapı

🔸 Harar 'da kentin etrafını yüksekliği 6 metreyi bulan surlar çeviriyor. Beyaz badanalı evleri, aralarındaki yeşil kubbeli cami ve türbeleri dikkati çekiyor.

🔸 Bir de, kenar bölgelerdeki çadırlar ve barakalar...

🔸 Şehri korumak maksadıyla 1550'de Amir Nur tarafından inşa edilen surlarda, İslam'ın 5 şartını temsilen 5 kapı bulunuyor.

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Hangi dil konuşuluyor?
Hangi dil konuşuluyor?

🔸 Eski şehir merkezinde varlığını sürdüren cami ve evliya türbesiyle Harar, hem bölge hem de İslam tarihi açısından büyük öneme sahip.📌

🔸 Başkent Addis Ababa'nın 500 kilometre doğusunda ve deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki şehir, mimari yapısı, kendine özgü giyim kuşam kültürü ve canlı ticari hayatıyla dikkati çekiyor.

🔸 Kısa bir dönem Osmanlı hakimiyetinde kalan şehirde bugün Osmanlı tebaası olan, Türk ve Arap soyundan gelen aileler de yaşamaya devam ediyor.

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🔸 Aynı adı taşıyan eyaletin de başkenti olan Harar'da halk, Sami dilleri ailesinden Harariyi konuşuyor.

🔸 Zaman içinde bölgedeki Oromolar ve Somalilerle karışan ve birlikte yaşama kültürü geliştiren halkın ana geçim kaynağı, tarım, ticaret ve hayvancılık.

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