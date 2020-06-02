İslam’ın dördüncü kutsal şehri "Harar" hakkında tarihi bilgiler

🔸 Eski şehir merkezinde varlığını sürdüren cami ve evliya türbesiyle Harar, hem bölge hem de İslam tarihi açısından büyük öneme sahip.📌

🔸 Başkent Addis Ababa'nın 500 kilometre doğusunda ve deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki şehir, mimari yapısı, kendine özgü giyim kuşam kültürü ve canlı ticari hayatıyla dikkati çekiyor.

🔸 Kısa bir dönem Osmanlı hakimiyetinde kalan şehirde bugün Osmanlı tebaası olan, Türk ve Arap soyundan gelen aileler de yaşamaya devam ediyor.

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