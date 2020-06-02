İslam’ın dördüncü kutsal şehri "Harar" hakkında tarihi bilgiler
İslam’ın dördüncü kutsal şehri "Harar" hakkında tarihi bilgiler
Etiyopya'nın tarihi şehri Harar, yüze yakın camisi ve yüzden fazla türbesiyle İslam'ın dördüncü kutsal şehri olarak anılıyor. Yüzyıllardır biriktirdiği kültürel mirasıyla kendini çevreleyen surların arkasında derin bir tarih saklayan Harar, 10 yıl kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmasına rağmen kültürümüze ait şehir mimarisinin esintilerini sürdürmeye devam ediyor. Mimari yapısı, kendine özgü giyim kültürü ve canlı ticari hayatıyla dikkat çeken şehirle ilgili tarihi bilgiler derledik.
Giriş Tarihi: 02.06.2020
14:07
Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
10:43