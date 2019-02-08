Adını tarihe kazıyan 'bağımsızlığının babası' Tunku Abdul Rahman

Kendisinden önceki UMNO liderine kıyasla ülkesinin İngiliz idaresinden kurtulması için daha sert mücadele yöntemi benimseyen Tunku Abdul Rahman, 1954'te Malay yarımadasının bağımsızlığı için ilk siyasi kampanyayı başlatan isim oldu.

İngiliz idaresi ise yarımadada farklı ırklar arasında uyum ve eşitlik sağlanmadığı sürece bağımsızlığa müsaade etmiyordu. Bunun üzerine Abdul Rahman, Çinli ve Hintleri temsil eden partilerle anlaşma sağlayarak geniş bir ittifak kurdu ve İngiliz idaresinden seçim yapılması talebinde bulundu.