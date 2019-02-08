Adını tarihe kazıyan 'bağımsızlığının babası' Tunku Abdul Rahman
Malezya halkının "Bağımsızlığın Babası" (Bapa Kemerdekaan) olarak andığı Abdul Rahman, İngilizlerin Malay yarımadasındaki varlığını "Malaya Birliği" adı altında devam ettirme planına karşı mücadelesi ve Malay topraklarının bağımsızlığına öncülük etmesiyle modern Malezya tarihinde özel bir yer tutuyor. Halk arasında "Bağımsızlığın Babası" olarak bilinen ülkenin ilk başbakanı Tunku Abdul Rahman, doğum gününde ülke genelinde anılıyor.
Giriş Tarihi: 08.02.2019
13:02
Güncelleme Tarihi: 08.02.2019
16:07
Malezya 'bağımsızlığının babası'
Malezya halkının "Bağımsızlığın Babası" (Bapa Kemerdekaan) olarak andığı Abdul Rahman, İngilizlerin Malay yarımadasındaki varlığını "Malaya Birliği" adı altında devam ettirme planına karşı mücadelesi ve Malay topraklarının bağımsızlığına öncülük etmesiyle modern Malezya tarihinde özel bir yer tutuyor.
On beş yaşında üniversitede eğitim aldı
8 Şubat 1903'te bugünkü Malezya'nın Kedah eyaletinde dünyaya gelen 24. Kedah Sultanı Abdul Hamid Halim Şah'ın oğlu A
bdul Rahman, 15 yaşında İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı.
Abdul Rahman, 1925'te mezuniyetinin ardından memleketine döndü ve eyalet yönetiminde memur olarak işe başladı. 1947'de hukuk alanında akademik kariyerine devam etmek için yeniden İngiltere'ye giden Abdul Rahman, iki yıl sonra ülkesine dönmesinin ardından Kuala Lumpur'a başsavcı vekili olarak atandı.
Birleşik Malay Milli Örgütü'nin lideriydi
Bu sırada 1946'da kurulan bağımsızlık yanlısı Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) isimli partiye üye olan Abdul Rahman, kısa sürede parti içinde yükselerek tanınır hale geldi.
Abdul Rahman, hareketin kurucusu Onn Cafer'in parti yöneticileriyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından istifaya zorlanması üzerine, 1951'de UMNO'nun liderliğine geldi.
Kendisinden önceki UMNO liderine kıyasla ülkesinin İngiliz idaresinden kurtulması için daha sert mücadele yöntemi benimseyen Tunku Abdul Rahman, 1954'te Malay yarımadasının bağımsızlığı için ilk siyasi kampanyayı başlatan isim oldu.
İngiliz idaresi ise yarımadada farklı ırklar arasında uyum ve eşitlik sağlanmadığı sürece bağımsızlığa müsaade etmiyordu. Bunun üzerine Abdul Rahman, Çinli ve Hintleri temsil eden partilerle anlaşma sağlayarak geniş bir ittifak kurdu ve İngiliz idaresinden seçim yapılması talebinde bulundu.
Ülkeyi İngiliz esaretinden kurtardı
Kısa zamanda Malaya halkının büyük çoğunluğunun desteğini kazanan Abdul Rahman önderliğindeki koalisyon, 1955'te yarımadada düzenlenen ilk genel seçimde yüzde 81 oy alarak iktidara geldi.
İngiliz yönetimindeki Malaya'nın ilk devlet başkanı olan Abdul Rahman, kurduğu ittifakın zaferinden hemen sonra Malaya'nın bağımsızlığı için İngiltere ile görüşmelere başladı.
İngiltere ile uzun süren müzakerelerin sonunda 31 Ağustos 1957'de Malay yarımadası, İngiliz idaresinden kurtularak Abdul Rahman'ın liderliğinde Malaya Federasyonu adı altında bağımsızlığına kavuştu.
Yönetim şekli olarak anayasal monarşiyi benimseyen Abdul Rahman, ülkedeki 9 eyalet kralının dönüşümlü olarak ülke kralını seçeceği monarşi düzeninin temelini attı. Bağımsızlığının ardından Malaya Federasyonunun ilk kralı Selangor eyaletinden Sultan Hişamuddin oldu.