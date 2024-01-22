Uzay hakkında bilmeniz gereken 50 terim

Bütün gök varlıklarının ve cisimlerinin içinde bulunduğu sonsuz boşluk olarak tanımlanan uzay kavramı, son günlerde yaşanan gelişmelerden ötürü gündemde yerini koruyor. Bu noktada uzayla ilgili pek çok terim, ilgilisinde merak uyandırıyor. İşte, sizler için uzay hakkında hazırladığımız 50 terim...