Uzay hakkında bilmeniz gereken 50 terim
Bütün gök varlıklarının ve cisimlerinin içinde bulunduğu sonsuz boşluk olarak tanımlanan uzay kavramı, son günlerde yaşanan gelişmelerden ötürü gündemde yerini koruyor. Bu noktada uzayla ilgili pek çok terim, ilgilisinde merak uyandırıyor. İşte, sizler için uzay hakkında hazırladığımız 50 terim...
Giriş Tarihi: 22.01.2024
12:24
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
14:49
UZAY
Space
🔹 Uzay Türkçe kökenli bir kelime olan uzay,
"bütün gök varlıklarının ve cisimlerinin içerisinde bulunduğu sınırsız ve sonsuz boşluk" manasına gelmektedir.
EVREN
Universe
🔹 Evren kelimesinin kökeni tam olarak bilinmese de Farsça olduğu tahmin edilmektedir. Aynı zamanda
evren sözcüğü "bütün gök cisimlerinin içinde yer aldığı, sınırsız ya da sınırları ancak insanın düşünme gücü ile çizilebilen gök bilimsel varlık." manasına gelmektedir.
GEZEGEN
Planet
🔹 Gezegen kelimesi Türkçe bir kelimedir ve
"bağlı olduğu dizgenin merkezindeki yıldız çevresinde elips biçiminde bir yörüngeyle dolaşan gök cismi" manasını karşılamaktadır.
YILDIZ
Star
🔹 Yıldız, Eski Türkçe bir sözcüktür ve
kelimelerinden evrilmiştir. Aynı zamanda "yultuz, yurduz" "etrafına yaydığı enerjiyi merkez bölgelerindeki nükleer kaynaşma tepkimeleriyle sağlayan, büyük oranda hidrostatik ve ısısal dengede bulunan gök cismi" anlamına gelmektedir.
GÖK ADA
Galaxy
🔹 Gök ve ada sözcükleri Eski Türkçe kökenlidir. Gök,
"kök" sözcüğünden evrilmiştir. Gök ada, "kütle çekim kuvvetleri ile bir arada bulunan milyarlarca yıldız, yıldızlar arası gaz ve toz ile karanlık maddeden oluşan sistem" anlamını karşılamaktadır.