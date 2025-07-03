Uluslararası hukukçular uyardı: Filistinlilere ateş açmak soykırım suçudur

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🔹 Siyonist Haaretz gazetesinin İsrailli komutanların, askerlerine insani yardım dağıtım noktalarına gelen Filistinlilere kasıtlı olarak ateş açma emri verdiğini ortaya koyan haberini değerlendiren hukukçular, bunun İsrail'in Filistinlilere yönelik yıllardır süren suçlarının devamı ve soykırımın sistematik bir parçası olduğunu ifade etti.

🔹 İngiltere Sussex Üniversitesi'nden emekli Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Profesörü Martin Shaw, İtalya Molise Üniversitesinden Dr. Luigi Daniele ve ABD Tulane Üniversitesi Öğretim Üyesi Ata Hindi, İsrailli askerlerin Filistinli sivillere kasıtlı olarak ateş açmasını değerlendirdi.