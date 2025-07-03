Uluslararası hukukçular uyardı: Filistinlilere ateş açmak soykırım suçudur
Gazze Şeridi'nde yaşanan dram, uluslararası arenada giderek daha fazla tartışmaya yol açıyor. Son olarak, İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinli sivillere gıda dağıtım noktalarında kasıtlı olarak ateş açması, hukuk çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Uluslararası hukukçular, bu eylemleri "soykırım suçu"nun sistematik bir parçası olarak değerlendiriyor. Yıllardır süregelen İsrail-Filistin çatışmasında gelinen bu nokta, uluslararası hukukun ve insanlığın temel prensiplerinin ne denli ihlal edildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu kritik iddialar, Gazze'deki duruma ilişkin küresel farkındalığı artırırken, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını da yoğunlaştırma potansiyeli taşıyor.
🔹 Siyonist Haaretz gazetesinin İsrailli komutanların, askerlerine insani yardım dağıtım noktalarına gelen Filistinlilere kasıtlı olarak ateş açma emri verdiğini ortaya koyan haberini değerlendiren hukukçular, bunun İsrail'in Filistinlilere yönelik yıllardır süren suçlarının devamı ve soykırımın sistematik bir parçası olduğunu ifade etti.
🔹 İngiltere Sussex Üniversitesi'nden emekli Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Profesörü Martin Shaw, İtalya Molise Üniversitesinden Dr. Luigi Daniele ve ABD Tulane Üniversitesi Öğretim Üyesi Ata Hindi, İsrailli askerlerin Filistinli sivillere kasıtlı olarak ateş açmasını değerlendirdi.
🔹 Profesör Martin Shaw, İsrail'in son 20 aydır Filistinli sivillere karşı ağır silahlar kullandığını, yaşamın temellerini yok ettiğini ve insanları insani yardıma tamamen bağımlı hale getirdiğini belirtti.
🔹 Shaw, "İsrail, insanları açlıktan öldürmek için insani yardımı engelliyor. Sonra gerçek insani yardım kuruluşlarının Gazze'de çalışmasını engelleyerek insanları yetersiz gıda sağlayan yeni bir ABD kuruluşuna bağımlı hale getiriyor. Sonra da yardım almaya çalışırken açlıktan ölecek insanları vuruyor ve öldürüyor. Bundan daha net bir soykırım örüntüsü hayal etmek zor." değerlendirmesinde bulundu.
🔹 BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese'nin ifadelerine atıfta bulunan Shaw, İsrail'in "insani yardım kamuflajı" altında hareket ettiğini söyledi.
🔹 Shaw, son 20 ay boyunca İsrail ordusunun etik veya yasal normları ciddi şekilde uygulamadığının açık olduğunu dile getirerek, "İsrail ordusu, bu olaylardan bazılarını iç mekanizmalarla soruşturduğunu iddia ediyor. İsrail ordusunun askerleri tarafından işlenen savaş suçlarını ciddi şekilde soruşturduğuna dair hiçbir kanıt yok. Savaş suçları İsrail'in Gazze'deki Filistin halkını yok etme ve soykırım stratejisinin bir parçası ve İsrail'in herhangi bir kendi iç soruşturması tamamen göstermelik." ifadelerini kullandı.
🔹 Molise Üniversitesi'nden Dr. Luigi Daniele ise İsrailli askerlerin insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açmasını "on yıllardır görülen en açık savaş suçları" olarak nitelendirdi.
🔹 Daniele, "Bunlar ve diğer pek çok savaş suçu o kadar sürekli işleniyor ki artık sadece savaş suçu değil, soykırıma varan cinayetlerin unsuru haline geldiler." dedi.
🔹 Bu suçların uluslararası toplumun bir bütün olarak karşı olduğu suçlar olduğunu kaydeden Daniele, "Bu asker ve komutanlar sadece Lahey'de değil, dünyanın başka yerlerine seyahat ettiklerinde de yargılanma tehdidiyle karşılaşmalılar." diye konuştu.
🔹 Daniele, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) soykırım davasını kaybedeceğini söyleyerek, "Benim izlenimim, İsrail yönetimi ve ne yazık ki toplumunun geniş kesimleri Filistinlileri insanlıktan çıkaran bu yok edici ideolojiye o kadar sarılmış durumda ki dünyanın geri kalanının yaptıklarını izlerken nasıl dehşete düştüğünün bile farkında değiller." ifadelerini kullandı.