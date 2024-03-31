Türkiye'den renkli seçim manzaraları
2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri demokrasi şöleninin yanında renkli görüntülere de sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanında seçime has, hikayesi olan fotoğraflar çekildi. İşte 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ortaya çıkan birbirinden renkli seçim manzaraları...
Giriş Tarihi: 31.03.2024
19:11
Türkiye'den renkli seçim manzaraları: Kütahya
🔹 Türkiye'nin en az nüfusuna sahip yerleşim yerleri arasında yer alan Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kalfalar köyünde tek başına yaşayan 87 yaşındaki İbrahim Elaslan, oyunu yakındaki Örencik köyünde kullandı.
Türkiye'den renkli seçim manzaraları: Düzce
🔹 Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacağı Beyciler İlkokulu'na, kendi tasarladığı astronot kostümüyle geldi. Bişgin, daha sonra 1085 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Türkiye'den seçim manzaraları
🔹 Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" ünvanına sahip Sultan Kösen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Mardin'in Derik ilçesinin kırsal Alibey Mahallesi'nde oy kullandı.
Türkiye'den seçim manzaraları: Gaziantep
🔹 Gaziantep'te vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderek oy verme işlemlerini sürdürdü.
Türkiye'den seçim manzaraları: Artvin
🔹 Artvin'de, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler, oy kullanmaya devam ediyor.