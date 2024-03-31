Türkiye'den renkli seçim manzaraları

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri demokrasi şöleninin yanında renkli görüntülere de sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanında seçime has, hikayesi olan fotoğraflar çekildi. İşte 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ortaya çıkan birbirinden renkli seçim manzaraları...