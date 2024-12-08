Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimi çöktü! Suriye'de bugün neler oldu?

3 /10 ZALİMLERİN HEYKELLERİ YIKILIYOR







◾ Suriye'de halk, kanlı rejimin sembolü olarak gördüğü Hafız Esed heykellerini yıkıyor. Halkın sarayına girdiği çöken rejimin devrik lideri Beşşar Esed'in nerede olduğu belirsizliğini korurken Başkent Şam'dan Esed ailesinin memleketi Lazkiye'ye, Halep ve Hama'dan diğer pek çok kentte rejimin sembolü olan tüm simgeler indiriliyor.

◾Halk başkentte, nerede olduğu hala bilinmeyen Beşşar Esed'in sarayını da basarken, ülkenin pek çok bölgesinde kutlamalar yapılıyor.