Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimi çöktü! Suriye'de bugün neler oldu?
Rejim karşıtı gruplar ile rejim güçleri arasında 12 gün süren çatışmaların ardından Baas rejimi ve Esed iktidarı çöktü. Rejimin çökmesiyle ülkenin bayrağı değişti. Baas rejiminin çöküşü başkent Şam'da tekbirlerle kutlandı. Halk, işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesini basıp, tutsakları kurtardı. Beşşar Esed ülkeyi terk etti.
◾ Suriye'de 1963 yılında iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı bugün sona erdi. 2011 yılında özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla yıkıldı.
◾ 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarı nihayet sona ermiş oldu. Arap Sosyalist Baas Partisi, Suriye'de 1963'te darbe ile iktidara gelmişti. 1970 yılında parti içi darbeyle Beşşar Esed'in babası Hafız Esed iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu.
◾ Katil Beşşar Esed babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti. Esed ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi.
◾ Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle halk hareketleri başlarken rejim kitlelere şiddet kullanarak müdahale etti. Binlerce kişinin öldürüldüğü rejim müdahaleleri, süreci iç savaşa dönüştürdü.
◾ 27 Kasım'da Suriye'de yoğunlaşan çatışmaların ardından ülkede Halep, İdlib, Hama'dan başlayarak pek çok bölgede kontrolü kaybetti.
◾ Son olarak başkent Şam'da halkın da sokaklara dökülmesiyle rejim güçleri, kamu kurumları, sokaklardan çekilmeye başlarken rejim karşıtı gruplar kent merkezinde kontrollerini artırdı ve 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarı sona erdi.
◾ Suriye'de halk, kanlı rejimin sembolü olarak gördüğü Hafız Esed heykellerini yıkıyor. Halkın sarayına girdiği çöken rejimin devrik lideri Beşşar Esed'in nerede olduğu belirsizliğini korurken Başkent Şam'dan Esed ailesinin memleketi Lazkiye'ye, Halep ve Hama'dan diğer pek çok kentte rejimin sembolü olan tüm simgeler indiriliyor.
◾Halk başkentte, nerede olduğu hala bilinmeyen Beşşar Esed'in sarayını da basarken, ülkenin pek çok bölgesinde kutlamalar yapılıyor.
◾ Beşşar Esed iktidarının Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını" belirtti.
◾ Kamu mallarına zarar verilmemesi çağrısında bulunan Celali: "Kimseye dokunmayacağını söyleyen ve bize elini uzatan muhaliflere elimizi uzatıyoruz" dedi.
Celali: "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız" ifadelerini dile getirdi.