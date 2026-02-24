Siyonistler din alimlerini hedef aldı

3 /7













▪ İsrail'in Gazze'de dini mekanlara verdiği zararın yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu kaydeden Sevabite, mezarlıkların da hedef alındığını ve buldozerlerle tahrip edildiğini aktardı. İbadet etme hakkının uluslararası insancıl hukuk kapsamında güvence altında olduğunu vurgulayan Sevabite, "Ağır kayıplara rağmen Filistinliler, ayakta kalan camilerde, barınma merkezlerinde ve çadırlarda ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor." diye konuştu.

▪ Sevabite, din adamlarının ve ibadethanelerin hedef alınmasını "uluslararası hukukun açık ihlali ve dini mekanlara tanınan özel korumaya doğrudan saldırı" olarak niteledi. İsrail'in mabetlere yönelik saldırılarla Filistin halkının dini kimliğini hedef aldığına işaret eden Sevabite, "Filistin halkının dini yapısını hedef almak, halkın iradesini kırmaya, kültürel ve dini kimliğini yok etmeye yetmeyecek." ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen 312 din adamı arasında toplumdaki etkisi dolayısıyla bazı isimler öne çıkıyor.