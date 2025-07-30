Siyonist saldırılarda şehit sayısı 60 bini aştı

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◾Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail soykırımında yaşamını yitirenlerin yüzde 47'si kadınlar ve çocuklar. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü soykırımda hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 34'ü aştı. Hayatını kaybedenlerden 18 bin 592'si çocuk ve 9 bin 782'si kadın." ifadelerine yer verildi.

◾Hayatını kaybedenlerin yüzde 47'sinin çocuk ve kadın olduğunu ortaya koyan açıklamada, bunun sivillerin doğrudan hedef alındığının "açık bir kanıtı" olduğuna işaret edildi. İsrail ordusunun devam eden saldırıları, ilk yardım ve sivil savunma ekiplerini hedef alması, tıbbi ve insani ablukanın devam etmesi nedeniyle enkaz altında ve ulaşılması güç bölgelerde yüzlerce cenazenin bulunduğuna dikkat çekildi.

◾Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, uluslararası toplumu ve insani yardım ve sağlık kuruluşlarını, "İsrail saldırılarının durdurulması ve masum insanların kurtarılması" için acilen harekete geçmeye çağırdı. Gazze'de bebekler, mama ve ilaç eksikliğinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele ediyor İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve uyguladığı ambargo nedeniyle yeni doğan bebekler, ölüm kalım savaşı veriyor. Mama ve ilaç tedarikinde büyük sıkıntılar yaşayan Gazze'deki hastaneler, bebekleri kısıtlı imkanlarla hayatta tutmaya çalışıyor. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde tedavi gören minikler, aşırı sıcak hava nedeniyle zaman zaman vücutlarında kızarıklar ve cilt kabarmaları oluşuyor.