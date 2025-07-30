Siyonist saldırılarda şehit sayısı 60 bini aştı
Tüm dünyanın gözü önünde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleşen Gazze soykırımında şehit olduğu tespit edilen kişi sayısı altmış bini aştı. Zaman zaman şiddetini artıran katliam son aylarda kıtlık üzerinden ilerliyor. Gazze'ye insani yardım malzemelerinin girişine izin vermeyen siyonistler Müslümanların zor şartlar altında vefat etmesine sebebiyet veriyor.
◾Siyonist İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillerin yaşadığı evleri, yardım dağıtım noktalarında bekleyen sivilleri hedef aldı. Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim bölgesinde insani yardım bekleyenlere ateş açması sonucu 5 kişi şehit oldu.
◾Gazze kentinin güneyinde de insani yardım bekleyenlere açılan ateşte 14 kişi hayatını kaybetti. İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda evleri bombaladı. Saldırıda 14'ü kadın, 12'si çocuk olmak üzere 30 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren kadınlardan birinin hamile olduğu, karnındaki bebeğin de olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.
◾İşgalciler, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Cedid Mülteci Kampı'nda da bazı evleri bombaladı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında Haydar Kavşağı yakınlarında bir apartman dairesini hedef aldı. Bombardımanında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Güneydeki Refah kentinin kuzeybatısında yer alan yardım dağıtım merkezi yakınında düzenlenen saldırıda da 1 Filistinli yaşamını yitirdi.
◾İsrail'in Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Filistinlilere ait eve düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda enkaz altında kalan bazı kişilere henüz ulaşılamadı. Han Yunus ile Refah kentleri arasında insani yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda da 7 kişi şehit oldu.
◾Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesinde, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla bir çadıra düzenlediği saldırıda 5 Filistinli şehit oldu.
◾Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 113 ölü ve 637 yaralının getirildiği kaydedildi. İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 8 bin 867 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 33 bin 829 kişinin yaralandığı belirtildi.
◾İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 60 bin 34'e, yaralıların sayısının 145 bin 870'e yükseldiği bildirildi. Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısı 1179'a, yaralıların sayısı da 7 bin 957'ye ulaştı. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
◾Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail soykırımında yaşamını yitirenlerin yüzde 47'si kadınlar ve çocuklar. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü soykırımda hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 34'ü aştı. Hayatını kaybedenlerden 18 bin 592'si çocuk ve 9 bin 782'si kadın." ifadelerine yer verildi.
◾Hayatını kaybedenlerin yüzde 47'sinin çocuk ve kadın olduğunu ortaya koyan açıklamada, bunun sivillerin doğrudan hedef alındığının "açık bir kanıtı" olduğuna işaret edildi. İsrail ordusunun devam eden saldırıları, ilk yardım ve sivil savunma ekiplerini hedef alması, tıbbi ve insani ablukanın devam etmesi nedeniyle enkaz altında ve ulaşılması güç bölgelerde yüzlerce cenazenin bulunduğuna dikkat çekildi.
◾Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, uluslararası toplumu ve insani yardım ve sağlık kuruluşlarını, "İsrail saldırılarının durdurulması ve masum insanların kurtarılması" için acilen harekete geçmeye çağırdı. Gazze'de bebekler, mama ve ilaç eksikliğinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele ediyor İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve uyguladığı ambargo nedeniyle yeni doğan bebekler, ölüm kalım savaşı veriyor. Mama ve ilaç tedarikinde büyük sıkıntılar yaşayan Gazze'deki hastaneler, bebekleri kısıtlı imkanlarla hayatta tutmaya çalışıyor. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde tedavi gören minikler, aşırı sıcak hava nedeniyle zaman zaman vücutlarında kızarıklar ve cilt kabarmaları oluşuyor.
◾ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de açlık olmadığına ilişkin açıklamalarıyla ilgili, "Sıklıkla çok büyük boyutta bir açlık olduğuna dikkati çekiyoruz. Daha fazla açlık ve kıtlığı önlemek için acil ve kapsamlı bir eyleme ihtiyaç olduğu gerçeği inkar edilemez." açıklamasında bulundu.
◾BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Netanyahu'nun Gazze'de çocukların kıtlıktan ölmediğine ve burada hiç kıtlık olmadığına ilişkin açıklamasına dair sorularını yanıtladı. BM'nin gerekli sonuçları çıkarmak için bilgi sağladığını kaydeden Haq, "Daha fazla açlık ve kıtlığı önlemek için acil ve kapsamlı bir eyleme ihtiyaç olduğu gerçeği inkar edilemez." değerlendirmesinde bulundu. Haq, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunun da Gazze'deki korkunç durumu ortaya koyduğunu ifade ederek, sıklıkla çok büyük boyutta açlık olduğuna dikkati çektiklerini vurguladı.