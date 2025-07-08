Şehitlerimizi uğurluyoruz: 12 Kahraman 12 Ulu Çınar
Şehadet; asırlar boyunca Müslümanların özlemini çektiği, uğruna kıtalar aştıkları bir mefhumdur. Bu minvalde Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit operasyonları kapsamında şehit olan 12 kahraman askerimiz düzenlenen cenaze törenlerinin ardından defnedildiler. Anadolu'nun bağrından yine Anadolu topraklarına dönen 12 kahraman askerimize Hak Teala'dan rahmet, ailelerine sabrı cemil diliyoruz...
◾ Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Üsteğmen Ege Akar (26), memleketi İzmir'de toprağa verildi. Şehit Akar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Buca'daki babaevinde helallik alındıktan sonra Gaziemir 15 Temmuz Şehitleri Camisi'ne getirildi.
◾ Şehidin kardeşi Bilge Akar, tabuta abisinin kılıcını koydu. Şehit Akar'ın silah arkadaşları aileye baş sağlığı diledi. Askeriyeden emekli anne Jüliye Akar, cenaze önündeki kalabalığı uyararak, "Oğlumu son kez doya doya görmek istiyorum." dedi. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Akar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlarda top arabasına kadar taşındı.
◾ Anne Jüliye ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay baba Özcan ve kardeşi Bilge, el ele cenazenin arkasından yürüdü ve hep birlikte asker selamı verdi. Anne Akar, cenazenin geçişi sırasında, "Hakkım sana helal yavrum." ifadesini kullandı. Öte yandan, şehidin dedesi Mehmet Akar da tekerlekli sandalyeyle torununun cenazesine katıldı. Şehit Akar, Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.
◾ Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) naaşı memleketi Balıkesir'de toprağa verildi.
◾ Şehit Kuşak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Kepsut Merkez Sanayi Camisi'ne getirildi. Şehidin ağabeyi Halil Kuşak, törenine kardeşinin üniformasını giyerek katıldı. Şehidin babası Mehmet Kuşak daha sonra tabuta sarılarak, "Bayrağa sarıldım bak yatıyorum, vatan için kanımı akıtıyorum, sevgilimi emanet bırakıyorum, vatan için öldüm ağlama babam, vatan için öldüm ağlama babam." sözlerini söyledi.
◾ Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı namazının ardından top arabasına konulan şehit Kuşak'ın naaşı, kırsal Alagüney Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.
◾ Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenazesi, Kayseri'nin Sarız ilçesinde toprağa verildi.
◾ Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınan 37 yaşındaki şehidin naaşı, kırsal İncedere Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı.
◾ Şehit Üzüm'ün cenazesi, helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında Sarız ilçe Merkez Camisi'ne getirildi. Bir süre askerlerin omuzunda taşınan şehidin naaşı musalla taşına konuldu. Elindeki oyuncağıyla babasının tabutuna sarılan 9 yaşındaki Ayşe Mina Üzüm ile aile yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
◾ Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, memleketi Ordu'nun Korgan ilçesinde toprağa verildi.
◾ Korgan Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Ordu Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Çayırkent Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında aynı mahalledeki Erocak Camisi'ne taşındı.
◾ Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki mağarada arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi, memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde toprağa verildi. Şehit Özkanlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ortaköy Devlet Hastanesi morgundan cenaze töreninin yapılacağı Ortaköy İlçe Meydanı'na getirildi.
◾ Şehidin annesi Huriye, ağabeyi Ömer ve dedesi Ömer Ali Özkanlı'nın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Ömer Ali Özkanlı, şehit torununun Türk bayrağına sarılı naaşına sarıldı, fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.
◾ Şehidin kuzeni Mehmet Bulat ise "Kardeşim yetimleri yetim bıraktın. Sana nasıl güzel yakışmış şehitlik. Cennet kokuyor burası." diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin silah arkadaşlarından biri dede Özkanlı'ya sarılarak "Özkan beni kurtardı ben onu kurtaramadım." diyerek gözyaşı döktü. Anne Huriye Özkanlı ve şehidin yakınları da Türk bayrağına sarılı naaşa sarılarak ağladı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Özkanlı'nın naaşı, Namlıkışla köy mezarlığında toprağa verildi.