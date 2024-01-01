Şehitlerimize rahmet, Filistin’e destek yürüyüşü
Yarınlar, rahatından vazgeçebilenlerindir. Yılın ilk saatlerinde Müslümanlar hem yakın zamanda Hak Teala'ya uğurladığımız 12 şehidimizi anmak hem de Gazze'de yaşanan soykırımı dünya gündemine dahil edebilmek için sabah namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Süleymaniye Camii , Sultanahmet Camii, Eminönü Yeni Camii'nden hareket ederek Galata Köprüsü'ne yürüdü. Birlik ve beraberliğin dile getirildiği eylemde İsrail lanetlendi, şehitlerimize rahmet okundu.
Giriş Tarihi: 01.01.2024
13:05
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
13:22
➡ Türkiye Gençlik Vakfı'nın öncülüğü ile Milli İrade Platformu tarafından
308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği düzenlendi.
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1 Ocak 2024 tarihinde saat 08:30'da başlayan eylemde hem yakın zamanda Daru'l Ukba'ya uğurladığımız şehitlerimiz anıldı. Ardından Gazze'de yaşanan soykırım yeni yılın ilk saatlerinde dünya gündemine dahil edildi.
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Yürüyüşte evvela 22 Aralık ve 23 Aralık tarihlerinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bölücü terör örgütünün sızma harekatına karşı yapılan operasyonda şehit olan 12 kahraman Mehmetçik anıldı.
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Sabah namazının ardından camilerde şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Buna müteakip kalabalık Galata Köprüsü'ne intikal etti.
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7 Ekim'den bu yana insanlığın en zor coğrafyası Gazze'ye işgalci İsrail tarafından gerçekleştirilen yoğun bombalamalar sonucunda yirmi binden fazla insan şehit oldu, vefat etti.
➡ Yürüyüşün ikinci bölümünde ise Gazze'ye dikkate çekildi ve
İsrail lanetlendi. Konuşmacılar işgalci İsrail'in tahammül sınırını aştığını dile getirdiler.
➡ Türkiye Gençlik Vakfı öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen
"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği saat 08:30'da katılımcıların konuşmalarıyla başladı.
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Cami'sinden, sabah namazının kılınmasının ardından yürüyen katılımcılar, Galata Köprüsü ile Eminönü Meydanı'nda toplandı.
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan konuşmasında şehitlerimiz ile Gazze'deki şehitler arasında organik bir ilişki kurdu: "12 şehidimizi de Filistin'de olup bitenleri de takip eden, uyumayan, uyanık yığınlar olarak bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. Biz bu olup bitenlere kayıtsız kalamayız. Biz Türkiye'nin terörle mücadelesinde verdiği şehitlerin de Filistin'de düşen şehitlerin de orada öldürülen çocukların da katillerinin aynı odaklar olduğunu biliyoruz. Biz bunlara kayıtsız kalmayacağımıza, bütün dünyaya hakkı, adaleti haykırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Bizler kayıtsız kalamayız, çünkü Kudüs bizim ilk kıblemiz. Çünkü Mescid-i Aksa bizim kutlu mabedimiz. Bizler kayıtsız kalamayız. Çünkü Hazreti Ömer'den Selahaddin Eyyübi'ye, Yavuz Sultan Selim'e kadar bizden önce gelen ecdadımız bu toprakları şehit kanlarıyla sulamıştır ve bu topraklarda üç dinin mensuplarının da huzur ve barış içerisinde yaşamalarını temin etmişlerdir. Bizler kayıtsız kalamayız. Çünkü topraklarımız üzerinde gözü olanlar, Arz-ı Mevud safsatalarıyla milyonların kanına girenlerin gözlerini çıkarmak için bizler kayıtsız kalamayız. Bizler kayıtsız kalamayız, çünkü verdiğimiz en son 12 şehitten önce gelen on binlerce şehidimizin de katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız."