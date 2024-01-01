Şehitlerimize rahmet, Filistin’e destek yürüyüşü

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan konuşmasında şehitlerimiz ile Gazze'deki şehitler arasında organik bir ilişki kurdu: "12 şehidimizi de Filistin'de olup bitenleri de takip eden, uyumayan, uyanık yığınlar olarak bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. Biz bu olup bitenlere kayıtsız kalamayız. Biz Türkiye'nin terörle mücadelesinde verdiği şehitlerin de Filistin'de düşen şehitlerin de orada öldürülen çocukların da katillerinin aynı odaklar olduğunu biliyoruz. Biz bunlara kayıtsız kalmayacağımıza, bütün dünyaya hakkı, adaleti haykırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Bizler kayıtsız kalamayız, çünkü Kudüs bizim ilk kıblemiz. Çünkü Mescid-i Aksa bizim kutlu mabedimiz. Bizler kayıtsız kalamayız. Çünkü Hazreti Ömer'den Selahaddin Eyyübi'ye, Yavuz Sultan Selim'e kadar bizden önce gelen ecdadımız bu toprakları şehit kanlarıyla sulamıştır ve bu topraklarda üç dinin mensuplarının da huzur ve barış içerisinde yaşamalarını temin etmişlerdir. Bizler kayıtsız kalamayız. Çünkü topraklarımız üzerinde gözü olanlar, Arz-ı Mevud safsatalarıyla milyonların kanına girenlerin gözlerini çıkarmak için bizler kayıtsız kalamayız. Bizler kayıtsız kalamayız, çünkü verdiğimiz en son 12 şehitten önce gelen on binlerce şehidimizin de katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız."