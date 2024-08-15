Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı?

◾ Maymun çiçeği salgını, kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik türden bir virüstür.

◾ Virüs başlangıçta yalnız hayvanlardan insanlara bulaşıyorken son zamanlarda ise artık insandan insana da bulaşmaya başladı. Bu da Dünya Sağlık Örgütü'nü alarma geçirdi.

◾ Bu virüs, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla yayılmakta. Maymun çiçeği, ciltteki bir yaradan solunum yoluyla ya da göz-burun-ağızdan da geçebilmektedir.