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Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı?

Son günlerde Dünya Sağlık Örgütü, Maymun Çiçeği Salgını (mpox) yüzünden, Uluslarası Sağlık Mevzuatı kapsamında en yüksek seviyedeki alarmı verdi. 1958'de maymunlarda görüldüğünden bu adı alan virüs, 2024'ün ağustos ayında pik yapmış durumda. Peki tüm dünyayı tedirgin eden virüs Türkiye'ye geldi mi? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? İşte, Maymun Çiçeği salgınına dair tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 15.08.2024 16:36
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Maymun çiçeği virüsü
Maymun çiçeği virüsü

◾ İnsanlık ve dünya, geçmişten günümüze salgın hastalıkların pençesinden bir türlü kurtulamamıştır. Son zamanlarda da gündeme gelen "maymun çiçeği virüsü" bulaşıcı hastalıklardan biri olarak ortaya çıkmıştır.

◾ Maymun çiçeği şimdilerde gündemde olsa da aslında bu virüsün geçmişi 1970'li yıllara kadar uzanmakta. Bahsettiğimiz bu yılda virüsün enfeksiyonu ilk kez gözlemlenmiştir.

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Maymun çiçeği virüsü nedir?
Maymun çiçeği virüsü nedir?

Maymun çiçeği virüsü, mpox isimli virüsün sebep olduğu, kaşıntılı deri döküntüsüyle ortaya çıkan, ateşe neden olan ve insandan insana bulaşabilen bir salgın hastalıktır.

Monkeypox virüsü, "Orthopoxvirus" ailesinden olup insanlarda çok nadir görülen bir enfeksiyona sebebiyet verir.

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Maymun çiçeği virüsü nerede çıktı?
Maymun çiçeği virüsü nerede çıktı?

◾ Maymun çiçeği virüsü 1970'li yıllarda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kaydedilmiştir. Fakat ilk kez 1958 senesinde laboratuvar maymunlarında tanımlanmıştır.

◾ Virüsün ilk defa laboratuvar maymunlarında ortaya çıkmasından ötürü de "Maymun Çiçeği Virüsü" ismiyle anılmaya başlanmıştır.

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Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?
Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği salgını, kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik türden bir virüstür.

Virüs başlangıçta yalnız hayvanlardan insanlara bulaşıyorken son zamanlarda ise artık insandan insana da bulaşmaya başladı. Bu da Dünya Sağlık Örgütü'nü alarma geçirdi.

◾ Bu virüs, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla yayılmakta. Maymun çiçeği, ciltteki bir yaradan solunum yoluyla ya da göz-burun-ağızdan da geçebilmektedir.

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Maymun çiçeği virüsü belirtileri
Maymun çiçeği virüsü belirtileri

◾ Tüm dünyayı korkutan ve alarma geçiren maymun çiçeği virüsünün belli başlı belirtileri bulunuyor. Onlar sırasıyla şöyle:

➡ Virüsün tespit edilebilen semptomları: Yüksek ateş, sırt ağrısı, baş ağrısı, şişlik ve kas ağrısı.

➡ Salgına yakalanan kişilerde ateş çıkıyor ve ardından vücutta kaşıntı, kızarıklık ve şişlik meydana geliyor.

➡ Yüzde, avuç içinde ve ayak tabanlarında meydana gelen kaşıntı aşırı derecede rahatsız edici ya da acı verici hal almakta.

➡ Bu enfeksiyon genelde 14-21 gün sürmekte ve kendiliğinden geçiyor şeklinde bilgi verilmiş.

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