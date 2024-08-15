Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı?
Son günlerde Dünya Sağlık Örgütü, Maymun Çiçeği Salgını (mpox) yüzünden, Uluslarası Sağlık Mevzuatı kapsamında en yüksek seviyedeki alarmı verdi. 1958'de maymunlarda görüldüğünden bu adı alan virüs, 2024'ün ağustos ayında pik yapmış durumda. Peki tüm dünyayı tedirgin eden virüs Türkiye'ye geldi mi? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? İşte, Maymun Çiçeği salgınına dair tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 15.08.2024
16:36
◾ İnsanlık ve dünya, geçmişten günümüze salgın hastalıkların pençesinden bir türlü kurtulamamıştır. Son zamanlarda da gündeme gelen
bulaşıcı hastalıklardan biri olarak ortaya çıkmıştır. "maymun çiçeği virüsü"
◾ Maymun çiçeği şimdilerde gündemde olsa da aslında bu virüsün geçmişi
1970'li yıllara kadar uzanmakta. Bahsettiğimiz bu yılda virüsün enfeksiyonu ilk kez gözlemlenmiştir.
Maymun çiçeği virüsü nedir?
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virüsü, Maymun çiçeği mpox isimli virüsün sebep olduğu, kaşıntılı deri döküntüsüyle ortaya çıkan, ateşe neden olan ve insandan insana bulaşabilen bir salgın hastalıktır.
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Monkeypox virüsü, ailesinden olup insanlarda çok nadir görülen bir enfeksiyona sebebiyet verir. "Orthopoxvirus"
Maymun çiçeği virüsü nerede çıktı?
◾ Maymun çiçeği virüsü
1970'li yıllarda 'nde kaydedilmiştir. Fakat ilk kez Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1958 senesinde laboratuvar maymunlarında tanımlanmıştır.
◾ Virüsün ilk defa
laboratuvar maymunlarında ortaya çıkmasından ötürü de ismiyle anılmaya başlanmıştır. "Maymun Çiçeği Virüsü"
Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?
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Maymun çiçeği salgını, gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan kemirgenler ve primatlar zoonotik türden bir virüstür.
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Virüs başlangıçta yalnız hayvanlardan insanlara bulaşıyorken son zamanlarda ise artık insandan insana da bulaşmaya başladı. Bu da 'nü alarma geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü
◾ Bu virüs, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla yayılmakta. Maymun çiçeği, ciltteki bir yaradan solunum yoluyla ya da göz-burun-ağızdan da geçebilmektedir.
Maymun çiçeği virüsü belirtileri
◾ Tüm dünyayı korkutan ve alarma geçiren
bulunuyor. Onlar sırasıyla şöyle: maymun çiçeği virüsünün belli başlı belirtileri
➡ Virüsün tespit edilebilen semptomları:
Yüksek ateş, sırt ağrısı, baş ağrısı, şişlik ve kas ağrısı.
➡ Salgına yakalanan kişilerde ateş çıkıyor ve ardından vücutta kaşıntı,
kızarıklık ve şişlik meydana geliyor.
➡ Yüzde, avuç içinde ve ayak tabanlarında meydana gelen kaşıntı aşırı derecede rahatsız edici ya da acı verici hal almakta.
➡ Bu enfeksiyon genelde
14-21 gün sürmekte ve kendiliğinden geçiyor şeklinde bilgi verilmiş.