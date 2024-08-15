Maymun çiçeği tanısı nasıl konur? Maymun çiçeği yüzünden kaç kişi öldü? Maymun çiçeği virüsü öldürüyor mu?
Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum ilan edilen Maymun Çiçeği virüsünün etkileri sürüyor. Afrika'yı etkisi altına alan ve yayılma hızı artan virüsün tüm dünyada endişe yarattı. Peki Maymun Çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği tanısı nasıl konur? Maymun çiçeği yüzünden kaç kişi öldü? Maymun çiçeği virüsü öldürüyor mu?
Giriş Tarihi: 15.08.2024
16:46
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Afrika kıtasında yayılan ve Maymun Çiçeği olarak bilinen Mpox virüsünün neden olduğu salgın nedeniyle küresel çapta halk sağlığı için acil durumu ilan etti. Salgın, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başladı ve Afrika'da hızla komşu ülkelere yayıldı. Bu bulaşıcı hastalık şu ana kadar en az 524 kişinin ölümüne yol açtı.
🔹 Salgın sonrasında uzmanlar, virüsün yeni bir varyantıyla ilişkilendirildiği ve
bu yeni varyantın önceki türlerden daha tehlikeli olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Afrika'da ve diğer bölgelerde daha fazla yayılma olasılığının "çok endişe verici" boyutlara ulaşabileceği belirtildi.
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Uluslararası Sağlık kapsamı çerçevesinde 196 ülke için yasal olarak bağlayıcı olan en yüksek alarm seviyesidir. Bu durum, uluslararası toplumun bu tehlikeli salgına karşı daha güçlü bir şekilde mobilize edilmesini gerektiriyor.
Maymun çiçeği tanısı nasıl konur?
Maymun çiçeği tanısı nasıl konur?
🔹 Maymun çiçeği virüsünün tanısı, genellikle hastalığın karakteristik belirtileri ve fizik muayene bulgularına dayanarak konur.
🔹 Bu belirtiler arasında;
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Ateş - Baş ağrısı - Lenf bezlerinde şişme - Kas ağrısı - Yorgunluk - Vücutta döküntüler (özellikle yüz, eller, ayaklar ve ağızda)
gibi belirtiler bulunmaktadır. Döküntüler virüsle temas edenlerde genellikle
kabarık ve içi sıvı dolu lezyonlara dönüşür.
Maymun çiçeği kesin tanısı nasıl olur?
Maymun çiçeği kesin tanısı nasıl olur?
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Maymun çiçeği tanısının kesin olarak konulabilmesi için gerekli bazı koşullar bulunmaktadır. Bu koşullar, tıpkı diğer virüs hastalıkları gibi uzman ekipler tarafından konulur.
🔹 Maymun çiçeği tanısı için şunlar gereklidir:
- Döküntüden alınan örneklerin (
PCR testi gibi) laboratuvar ortamında incelenmesi gerekir. - Hastanın tıbbi öyküsü ve temas bilgileri gerekir. - Diğer bulaşıcı hastalıklardan ayırılması gerekir.
Bu gibi yöntemler
Maymun Çiçeği virüsünün kesin tanısı için kullanılır.
Maymun çiçeği yüzünden kaç kişi öldü?
Maymun çiçeği yüzünden kaç kişi öldü?
🔹 Maymun çiçeği virüsü
belirli düzeyde öldürücü olabilir, ancak genellikle genel beden sağlığı iyi olan bireylerde ölüm oranı düşüktür.
🔹 Özellikle
küçük yaşta bağışıklığı düşük çocuklar, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve yaşlı kişilerde daha ciddi komplikasyonlara ve ölüme neden olabilir.
Maymun Çiçeği Virüsü ne kadar yaygın?
🔹 Popüler adıyla
Maymun Çiçeği hastalığına neden olan virüs, olarak da bilinen virüstür. Bu virüs, çiçek hastalığı ile aynı grupta yer alsa da Monkeypox çiçek hastalığı kadar tehlikeli değildir.
🔹 Maymun vakalarının
%96'sı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülürken, hastalık normalde endemik olmayan Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda gibi komşu ülkelere de yayılmıştır. Bu durum, bölgesel halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.
🔹 Başlangıçta
sadece hayvanlardan insanlara bulaşan virüs, artık i nsandan insana da geçebilmektedir. Monkeypox, genellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi tropikal yağmur ormanlarında bulunan ücra köylerde daha yaygın görülmektedir.
🔹 Bu bölgelerde
her yıl binlerce vaka ve yüzlerce ölüm meydana gelmektedir. Virüs, özellikle 15 yaş altı çocukları etkilemektedir.