Maymun çiçeği tanısı nasıl konur? Maymun çiçeği yüzünden kaç kişi öldü? Maymun çiçeği virüsü öldürüyor mu?

🔹 Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Afrika kıtasında yayılan ve Maymun Çiçeği olarak bilinen Mpox virüsünün neden olduğu salgın nedeniyle küresel çapta halk sağlığı için acil durumu ilan etti. Salgın, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başladı ve Afrika'da hızla komşu ülkelere yayıldı. Bu bulaşıcı hastalık şu ana kadar en az 524 kişinin ölümüne yol açtı.

🔹 Salgın sonrasında uzmanlar, virüsün yeni bir varyantıyla ilişkilendirildiği ve bu yeni varyantın önceki türlerden daha tehlikeli olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.