İsrail-Hamas arasındaki ateşkes anlaşması İsrail'in yenilgisidir
İşgalci İsrail, Hamas ile arasında ateşkes anlaşması sağlandığının duyurulmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam etmekteyken Gazze'de ateşkes için nefesler tutuldu. Siyonistler gücü ve savunmayı elinde tutuyor gözükse de aslında İsrail kaybetti ve bu anlaşma İsrail açısından büyük bir hezimeti ifade ediyor. Anlaşma ile aşikar olan işgalci İsrail'in Gazze'deki yenilgisini araştırdık.
İSRAİL AÇISINDAN BİR YENİLGİ TABLOSU
◽ Ateşkes bize işgalci İsrail'in ne kadar gücü ve savunmayı elinde bulunduruyor gözükse de aslında kaybettiğini gösterdi. Esasında bu anlaşma, İsrail açısından çok büyük bir yenilgidir.
◽ Aylar sonra Gazze'de bir ateşkes umudu doğdu. Arabuluculuk yapan Katar, 13 Ocak Pazartesi günü İsrail ve Hamas'a nihai taslağı sundu. O taslak üç aşamadan oluşan ateşkes ve rehine takasını öngörüyor.
◽ 20 Ocak Donald Trump'ın başkanlık yemin töreninden bir gün önce onaylanması öngörülen Hamas ile İsrail arasında gelecek saatlerde duyurulması beklenen ateşkes ve esir takası anlaşmasının, her biri 42 gün sürecek 3 aşamadan oluşacağı ifade ediliyor.
◽ İşgalci İsrail'in nasıl hezimete uğradığını, gelen umut baki kalacak mı, anlaşma maddeleri neyi anlatıyor gibi önemli hususları Orta Doğu uzmanı Zahide Tuba Kor ile konuştuk.
YouTube hesabımızdan Zahide Tuba Kor'un İsrail hakkında çarpıcı yorumlarını dinleyebilirsiniz.
◽ Gazze'yi, Filistinliler'in yaşadığı acılar üzerinden değerlendirmek uygun olmayacaktır. Çünkü İsrail, var olduğundan beri ilk defa kendi ifadesiyle kara bir leke almıştır.
◽ İsrail için 7 Ekim bir milattır. Kendi kavmine karşı olan güçsüzlüğü ile dünyaya karşı gösterdiği gerçek, vahşi yüzü... Dini ve siyasi olarak İsrail hiçbir döneminde kendi ırkına ve dünyaya karşı prestiji bu derece büyük düşmemiştir. Dolayısıyla İsrail açısından bu anlaşma gerçek bir yenilgi, bir hezimettir.
◽ İşgalci İsrail'in dünyada ve dini alanda büyük bir itibarı ve kutsallığı var idi. Hatta siyonistler bu mutlak üstünlüklerini Tanrı tarafından aldıklarını dile getiriyor ve bunun için de Gazze'yi işgale hazırlanıyorlardı.
◽ Yaşayan dünya dinleri arasında bulanan Yahudilik'te, M.Ö. 13. veya 15. yüzyılda ortaya çıkan ve gelişen, vadedilmiş topraklarla (arz-ı mevud) özdeşleşmiş bir din anlayışı mevcut.
◽ Yahudiliğin temel ilkeleri on emir Hz. Musa'ya (AS) Sina Dağı'nda Tanrı tarafından verilmiş, Yahudiler en görkemli dönemlerini Hz. Davut (AS) döneminde yaşayarak onun soyundan gelecek mesih inancını geliştirmişlerdir.
◽ Süleyman Mabedi adı verilen Bet-Hamikdaş (Beytü'l-Makdis) Hz. Süleyman (AS) tarafından inşa edilmiştir. Hz. Süleyman'ın (AS) vefatından sonra Yahudiler zayıflamış ve sürgüne gönderilmiştir.
◽ Ezra ise, sürgün sonrasında Yahudi kurum ve kurallarını hayata geçiren, Yahudiliğin bugünkü yapısını kazanmasında önemli rol alan bir figürdür. Hatta; Ezra'nın etkisiyle Yahudilik, ırka dayalı milli bir din haline gelmiştir.