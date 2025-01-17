İsrail-Hamas arasındaki ateşkes anlaşması İsrail'in yenilgisidir

1 /11 İSRAİL AÇISINDAN BİR YENİLGİ TABLOSU











İSRAİL AÇISINDAN BİR YENİLGİ TABLOSU

◽ Ateşkes bize işgalci İsrail'in ne kadar gücü ve savunmayı elinde bulunduruyor gözükse de aslında kaybettiğini gösterdi. Esasında bu anlaşma, İsrail açısından çok büyük bir yenilgidir.

◽ Aylar sonra Gazze'de bir ateşkes umudu doğdu. Arabuluculuk yapan Katar, 13 Ocak Pazartesi günü İsrail ve Hamas'a nihai taslağı sundu. O taslak üç aşamadan oluşan ateşkes ve rehine takasını öngörüyor.