İsrail-Hamas arasındaki ateşkes anlaşması İsrail'in yenilgisidir

◽ Yahudiliğin temel ilkeleri on emir Hz. Musa'ya (AS) Sina Dağı'nda Tanrı tarafından verilmiş, Yahudiler en görkemli dönemlerini Hz. Davut (AS) döneminde yaşayarak onun soyundan gelecek mesih inancını geliştirmişlerdir.

◽ Süleyman Mabedi adı verilen Bet-Hamikdaş (Beytü'l-Makdis) Hz. Süleyman (AS) tarafından inşa edilmiştir. Hz. Süleyman'ın (AS) vefatından sonra Yahudiler zayıflamış ve sürgüne gönderilmiştir.

◽ Ezra ise, sürgün sonrasında Yahudi kurum ve kurallarını hayata geçiren, Yahudiliğin bugünkü yapısını kazanmasında önemli rol alan bir figürdür. Hatta; Ezra'nın etkisiyle Yahudilik, ırka dayalı milli bir din haline gelmiştir.