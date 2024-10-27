İşgalci İsrail'in hedefinde Gazzeli bebek ve çocuklar var

◼ İşgalcilerin gerçekleştirildiği saldırılarda, 17 bin 210 çocuk, 11 bin 742 kadın olmak üzere toplam 42 bin 885 kişi şehit edildi, 100 bin 544 kişi de yaralandı.

◼ Yaklaşık 10 binin üzerinde kişinin kayıp olduğu dile getirilen açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.