İşgalci İsrail'in hedefinde Gazzeli bebek ve çocuklar var
Gazze'de 7 Ekim 2023'den bu yana tarihin gördüğü en büyük soykırımlardan birisi işleniyor. Tüm dünyanın gözü önünde işgalci İsrail güçleri kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı yapmadan Gazzelileri katlediyor. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 17 bin 210 çocuğu öldürdüğü bildirildi.
Giriş Tarihi: 27.10.2024
17:30
◼ İşgalci İsrail güçleri her geçen gün
Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. İşgalciler Filistinlileri bölgeden sürerek arz-ı mevud hayallerini gerçekleştirmeyi umuyorlar.
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 386 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
◼ İsrail ordusunun
, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak 42 bin 885'e yükseldi.
◼ İsrail'in
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların kurbanlarının yüzde 69'unun çocuklardan ve kadınlardan oluştuğu belirtildi.
◼ İşgalcilerin gerçekleştirildiği saldırılarda,
17 bin 210 çocuk, 11 bin 742 kadın olmak üzere toplam 42 bin 885 kişi şehit edildi, 100 bin 544 kişi de yaralandı.
◼ Yaklaşık 10 binin üzerinde kişinin kayıp olduğu dile getirilen açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
◼ Henüz 1 yaşını doldurmamış
786 çocuk İsrail saldırılarında şehit oldu. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten sonra doğan 171 bebek İsrail saldırılarında şehit oldu.
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Gazze'de 3 bin 738 katliam gerçekleştiren İsrail ordusunun saldırılarında 1 yaşın altında 786 çocuk şehit oldu. Saldırılarda 1206 ailenin fertlerinin tamamı hayatını kaybetti ve nüfus kütüğünden kayıtlarının silindi.
◼ İsrail ordusu
Gazze'de sivillerin sığındığı 197 barınma merkezini hedef aldı. Gazze'de 35 bin 55 çocuk İsrail saldırılarında ebeveynlerinden birini veya her ikisini kaybetti, 3 bin 500 çocuk kötü beslenme ve gıda yetmezliği nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.
◼ Gazze'de
60 bin hamile kadın risk altında. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelerin içinde oluşturduğu 7 toplu mezardan 520 kişinin cenazesi çıkarıldı.