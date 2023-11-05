"İçimizi dışımızla denk hale getirmemiz lazım"

Betül Sav: Peki anneler, gençler, çocuklar, bizler nereden başlayacağız?

Merve Safa Erbaş Likoğlu: Şair ne der hatırlayalım: "Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden..."

Üç markayla başlayın. Sonra bu üç büyük markayı boykot edin. Sonra temizlik alanında üç marka, giyim alanında üç marka, otomobil anlamında üç marka. Bu şekilde devam edin ve bunların en tehlikelilerini, en yüksek payı olanları ele alın. Şöyle deniliyor bize; o zaman elinizdeki telefonu da kullanmayın. O zaman kullandığınız bilgisayarı da kullanmayın. Ben elimdeki telefonu, bilgisayarı bir silah olarak kullanıyorsam yani savunma aracı olarak kullanıyorsam bunu kullanma durumumda bir beis yok. Çünkü ben onunla İslam'ı yaymaya çalışıyorum zaten. Onunla İslam'ı savunmaya çalışıyorum.

İslam ben savunsam da savunmasam da zaten Allah nurunu tamamlayacak. Ben İslam'ın safında olmaya çalışıyorum. Yani tarih yazılırken doğru yerde durmaya çalışıyorum. O yüzden ben küçük adımlardan her zaman yanayım.

Şu anda birçok akım var. Ben bunların çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü önümüzde çarşaf çarşaf listeler var ve o listelerin kim tarafından hazırlandığı belli değil. Biz Türkiye'de şunu yaşadık: yıllarca bir marka bunun içinde tehlikeli ürünler var diye bize yanlış reklam edildi. O yüzden bir marka savaşına kurban gitmemek için Müslümanların genelinin onayladığı, evet bunlar açık açık bunu destekliyor dediği yüksek firmaları boykottan başlayalım, alışkanlık haline getirelim sonra yavaş yavaş aşağı doğru indirelim. Ben 40 yaşına geliyorum. Benim annem de babam da bu markaları kullanmıyorlardı. Ben de evime sokmadım. Eşim Allah razı olsun aynı düşüncede. Bana o yüzden çok kolay geliyor boykot etmek.