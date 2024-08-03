Haniye'nin son çağrısı Ayasofya'da karşılık buldu
Hamas lideri İsmail Haniye, şehit olmadan önce 3 Ağustos için Müslümanlara yaptığı "sokağa çıkın" çağrısı bugün Türkiye'nin 81 ilinden gelen vatandaşlar ile Ayasofya'da karşılık buldu. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan insanlar, İsrail aleyhine slogan attı, Filistin'e desteklerini duygu dolu konuşmalarla dile getirdi. İşte, Ayasofya'da insanlık, Gazze ve Haniyye için tek yürek...
Giriş Tarihi: 03.08.2024
19:49
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
19:59
Haniye'nin Ayasofya çağrısı
🔸 Ayasofya, İsmail Heniye'nin şehadetinden önce yaptığı çağrı için binlerce Müslüman'ı bir araya getirdi. Hamas lideri İsmail Haniye, şehit olmadan önce
3 Ağustos Cumartesi günü için Müslümanlara, Gazze için çağrısı yapmıştı. "sokağa çıkın"
🔸 Bugün yani 3 Ağustos Cumartesi günü, Türkiye'nin 81 ilinden birçok insan Ayasofya'ya akın etti. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı,
Filistin'e desteklerini duygu dolu konuşmalarla dile getirdi.
🔸 Heniyye, 1963 yılında Gazze'de savaşın ve katliamın içindeki bir dünyaya gözlerini açmıştı. Onun hayatı; ilmek ilmek mücadele, emek, özveri ve sadakat ile dolu olacaktı.
🔸 Bir bayram gününde çocuklarını ve torunlarını şehit verdiğinde büyük bir metanet göstererek İslam alemine, Müslümanca örnek bir duruş sergilemişti. O, akıllardan çıkmayacak sözler sarf etmiş;
diyerek şehadete yürümüştü... "Allah yolunda, Filistin ve ümmetin onuru için şehitliğe hazırız"
Haniye için cenaze namazı
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Şehit İsmail Haniyye için Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz kılınan yerlerden biri de oldu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2 Ağustos Cuma namazının ardından, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırdı ve binlerce Müslüman saf tuttu.
🔸 Binlerce insan, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen
etkinliği için "Şehit Heniyye'den son çağrı" Ayasofya Meydanı'nda bir araya geldi.
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Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan atarak, Filistin'e desteklerini dile getirdi ve duygu dolu anlar yaşandı.
🔸 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradı. Suikasta uğramadan önce Filistinlilere destek için yaptığı çağrı İstanbul'da karşılık buldu.
🔸 Başta İstanbul olmak üzere ülkenin dört bir yanından insanlar Ayasofya'ya akın etti.