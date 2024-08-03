Haniye'nin son çağrısı Ayasofya'da karşılık buldu

🔸 Heniyye, 1963 yılında Gazze'de savaşın ve katliamın içindeki bir dünyaya gözlerini açmıştı. Onun hayatı; ilmek ilmek mücadele, emek, özveri ve sadakat ile dolu olacaktı.

🔸 Bir bayram gününde çocuklarını ve torunlarını şehit verdiğinde büyük bir metanet göstererek İslam alemine, Müslümanca örnek bir duruş sergilemişti. O, akıllardan çıkmayacak sözler sarf etmiş; "Allah yolunda, Filistin ve ümmetin onuru için şehitliğe hazırız" diyerek şehadete yürümüştü...