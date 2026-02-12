Gazze'nin en eski yapılarından Memlüklü mirası Es-Semra Hamamı

1 /5













🔸 Soykırım saldırılarında 72 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail, köklü bir geçmişe sahip Gazze'nin tarihi mimarisini de hedef aldı. İsrail saldırılarında Gazze'de yüzlerce tarihi eser ya yıkıldı, ya da büyük oranda hasar gördü. Bu saldırılarda yıkılan tarihi eserlerden biri de Gazze'nin en eski yapılarından biri kabul edilen ve geçmişi 14. yüzyıla kadar uzanan Es-Semra Hamamı.

🔸 Tarihi kaynaklara göre Memlükler döneminden kalan yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip Es-Semra Hamamı, Gazze'nin Eski Şehir bölgesindeki en önemli tarihi hamamlardan biri olarak biliniyordu.