Gazze'de Açlık Tehlikesi: Ablukanın Çocuklar Üzerindeki Yıkıcı Etkisi

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▪ Gazze'de temel ihtiyaçlar karşılanamadığı için her gün onlarca vefat gerçekleşiyor. Yaşananların temel sebeplerinden birisi de gıda krizi...

▪ Her gün onlarca çocuk, yetersiz beslenme kaynaklı sağlık problemleriyle Gazze'nin farklı yerlerinde kısıtlı imkanlarla da olsa hizmet vermeye çalışan hastanelere kaldırılıyor. Hastanelere kaldırılan bu çocukların bir deri bir kemik kalmış oldukları dikkati çekiyor.