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Gazze'de Açlık Tehlikesi: Ablukanın Çocuklar Üzerindeki Yıkıcı Etkisi

Yayınlanma Tarihi: 03.07.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 15:59

Gazze Şeridi, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in uyguladığı sıkı abluka nedeniyle derin bir insani krizle boğuşuyor. Bu abluka, özellikle çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler yaratıyor; yetersiz beslenme vakaları hızla artarken, zayıflayan bünyeler salgın hastalıklara karşı savunmasız hale geliyor. Bölgedeki sağlık kuruluşları ve uluslararası yardım örgütleri, durumun vahametine dikkat çekerek acil müdahale çağrısı yapıyor. Gazze'deki çocukların geleceği, bu abluka altında her geçen gün daha da kararıyor.

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Gazze'de temel ihtiyaçlar karşılanamadığı için her gün onlarca vefat gerçekleşiyor. Yaşananların temel sebeplerinden birisi de gıda krizi...

▪ Her gün onlarca çocuk, yetersiz beslenme kaynaklı sağlık problemleriyle Gazze'nin farklı yerlerinde kısıtlı imkanlarla da olsa hizmet vermeye çalışan hastanelere kaldırılıyor. Hastanelere kaldırılan bu çocukların bir deri bir kemik kalmış oldukları dikkati çekiyor.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 27 Haziran'da yaptığı açıklamada, bu soruna dikkati çekmiş ve Gazze'de yıl başından bu yana günlük ortalama 112 çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisi için hastaneye kaldırıldığını ifade etmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi ise 28 Haziran'da yaptığı açıklamada, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısının 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

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Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi ile güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi hasta, bitkin ve zayıf çocuklarla dolup taşıyor.

Aksa Şehitleri Hastanesi Pediatri Bölüm Başkanı İyad Ebu Muaylak, pediatri bölümünde son hafta ve aylarda çok fazla yoğunluk yaşandığına dikkati çekti.

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Çocuklarda zatürre, göğüs ve bağırsak enfeksiyonlarına fazlaca rastladıklarını kaydeden Muaylak, bunların çoğunlukla viral enfeksiyonlar olmakla birlikte altta yatan temel sebebin "yetersiz beslenme sonucu gelişen bağışıklık sistemi zayıflığı" olduğunun altını çizdi.

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Muaylak, "Hastaneye günde 40-60 hasta girişi yapılıyor. Bunlar direk yetersiz beslenme nedeniyle gelmiyor ama yetersiz beslenme pek çok hastalığa neden oluyor. Bağışıklık sistemleri zayıflayınca çocuklar hastalıklara direnç gösteremiyor." dedi.

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