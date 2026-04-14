Gazze Büyük Ömer Camii Kütüphanesi

3 /5













🔹 Gönüllülerin şu anda kitapları korumaya yönelik ilk müdahaleyi yaptığını belirten Amassi, "Biz kütüphanedeki kitapların yüzeylerinde biriken barut tabakasını ve oluşan küfü temizliyoruz." dedi. Büyük Ömeri Camisi Kütüphanesi'nin Osmanlı dönemine ait nadir eserler de dahil olmak üzere çok sayıda bilimsel kaynağa ev sahipliği yaptığını dile getiren Amassi, "Büyük Ömeri Camisi Kütüphanesi, Osmanlı dönemine ait nadir kitap koleksiyonları ile çok sayıda bilgi ve bilim eserini barındırmaktadır." ifadelerini kullandı.

🔹 Gönüllülerin yürüttüğü çalışmaların amacının kütüphanede kalan eserleri korumak olduğunu vurgulayan Amassi, "Biz bu kitaplara ilk yardım müdahalesi yapıyoruz ki Gazze'ye, halkına, alimlerine ve gençlerine umut ruhu geri dönsün ve onlar bilimsel, düşünsel ve kültürel hayatlarını sürdürmeye devam etsinler." dedi.