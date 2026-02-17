Epstein'in enerji ağı

2 /6













◾ Danışma kurulu bu kilit isimlerden oluşan Genie Energy'nin en dikkat çekici özelliği ise bu şirkete bağlı Afek Petrol ve Gaz şirketinin Golan Tepeleri'nde petrol arama ruhsatına sahip tek şirket olması. Söz konusu şirkete, Suriye savaşının ortasında ruhsat verilmiş ve 2019'da ABD'nin İsrail'in Golan egemenliğini tanımasından sonra şirketin değeri kayda değer şekilde yükselmişti.

◾ 23 Mart 2011'de, İsrail Meclisi'nde doğal gaz ihracatına yönelik kritik vergi artışını belirleyen "Sheshinski Yasası"nın oylandığı dönemde, Epstein'e Barclays Üst Yöneticisi (CEO) Jes Staley, İsrailli ekonomist Jacob Frenkel ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere koordinasyon sağlandığına dair bilgi verildiği de belgelerde yer alıyor. Staley'nin Epstein'e gönderdiği e-postada "sürpriz sürpriz" ve "Tüm zorluklara rağmen Başbakan Netanyahu ile bir görüşme ayarladık." ifadeleri dikkati çekiyor.

◾ Öte yandan, Epstein'in düzenli olarak Richardson ve Summers'ı ağırlaması ve kendileriyle yatırımlar üzerine görüşmesi de yazışmalarda öne çıkıyor. Söz konusu kişilerle 2013, 2015, 2016 ve 2018'de defalarca yemek yediği ve buluştuğu da belgelerde yer alıyor.