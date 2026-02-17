Epstein Dosyasında Yeni Detaylar: ABD Belgeleri Ortaya Saçıldı

2 /5













🔸 Belgelerde adı gizlenen kişi, 2016'da cezaevindeki tüm kameraların sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, söz konusu kameraların eski olduğunu, kayıt cihazlarının sık sık arızalandığını ve tamamı analog olan sistemlerin bakımının düzenli yapılmadığını ifade ediyor. Kişi, dijital video kayıt cihazında (DVR) arıza meydana gelmesi halinde kameraların kayıt yapmadığını belirterek, "DVR 2" sisteminde 29 Temmuz 2019'da arıza oluştuğunu, 8 Ağustos'ta cihazın ana kartının bozulduğunu ve Epstein'in ölü bulunduğu 10 Ağustos'ta ise sabit diskte arıza yaşandığını ifade ediyor.

🔸 Ellerinde iki yeni sabit disk bulunduğunu ancak bunların takılması halinde mevcut verilerin silineceğini kaydeden kişi, cezaevi müdürünün görüntüleri talep ettiğini ve kendisine DVR'nin yeniden kurulması talimatı verildiğini aktarıyor. DVR'yi yeniden kurmak amacıyla arızalı diskleri sökmeye başladığını belirten kişi, cihazın yerinden çıkarılmasının ise bir ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisi tarafından gerçekleştirildiğini ifade ediyor. Söz konusu kişi ayrıca, her iki sabit diskin değiştirilmesi halinde sistemdeki tüm verilerin silineceğini bildiğini ve bu durumu cezaevi personeline önceden ilettiğini dile getiriyor.