Acılara kurulan Gazze iftar sofraları

🔹 Gazze'de devasa yıkımın yanı sıra derinleşen enerji krizi de yaşamı zorlaştıran temel unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Bu zorluğun ramazan ayındaki en somut yansıması, derme çatma çadırlardaki çocukların görüntüsünde ve kısıtlı malzemelerle iftar hazırlığı yapan kadınların çabasında öne çıkıyor.

🔹 Gazze'de 2007'den bu yana süren İsrail ablukasının etkisi, farklı yıllara ait karelerde benzer bir tabloyu ortaya koyuyor. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 2018 yılında derme çatma evlerde yaşayan Filistinli çocuklar ramazan ayını zor şartlar altında karşılarken; 2026'da da benzer bir durum Zavide bölgesinde babasını saldırılarda kaybeden bir çocuğun burukluğunda ve sahil kesimindeki çadır kampta yaşam mücadelesi veren Filistinli çocukta görülüyor.

🔹 Aynı şekilde 2018'de ve günümüzde çekilen fotoğraf karelerinde, Filistinli kadınların kısıtlı imkanlarla iftar hazırlığı yaptığı görülüyor. 2018'de derme çatma evlerde gaz sıkıntısı nedeniyle topladıkları tahta parçalarını yakarak yemek pişiren kadınlar, bugün de Gazze sahilindeki çadır kampta ve Bureyc Mülteci Kampı'nda benzer şartlarda iftar hazırlığı yapıyor.