2024 Yılında Fikriyat.com’un Öne Çıkan Çalışmaları
2024 yılı her birimiz için hem sevinç hem acı hem de farkındalık oluşturan bir dönem oldu. Fikriyat ekibi olarak biz de bu yıl içinde pek çok "özel" içeriğe imza attık. Röportajlarımız, dosya konularımız, Filistin için ayaklanmamız, Doğu Türkistan'ı gündemden düşürmemek için sarf ettiğimiz çabalarımızla koca bir yılı geride bıraktık. Şöyle bir arkaya baktığımızda neler yaptığımızı somut olarak görmek bizi gururlandırırken, bir sonraki yılda daha da fazlasını yapmak için motive etti. İşte 2024 yılında ekip olarak yaptığımız çalışmalar... Bizleri okuyarak, izleyerek, destek verdiğiniz için her birinize teşekkür ederiz.
Öncelikle 2024 yılında Fikriyat Yayınları'ndan kıymetli eserler çıktı. Bunlardan şöyle kısaca bahsedelim:
🔹 Vahdet-i Vücudun İlkeleri
Konevî'nin vahdet-i vücûd anlayışının çeşitli yönleri hakkındaki cümlelerinden oluşmaktadır. Konevî, teorinin farklı yönlerini maharetle ortaya koymakta ve zor anlaşılabilecek yönlerini ilkelerle izah etmektedir. Kitap sayesinde saha üzerindeki çalışmaların vazgeçilmez yapıtlarından biri, küçük hacmiyle birlikte okurlara ulaşmaktadır.
🔹 Fususü'l-Hikem'in Ana Konuları
Büyük metafizikçi Sadreddin Konevî'nin sırlarla örülü kitaba yazmış olduğu açıklama ve notlardan oluşmaktadır. Konevî eserin örüldüğü kavramsal dili çözümlemekte, ana ilkelerini tespit etmekte, basit ve anlaşılır bir dille bu düşünceleri tahlile kapı aralamaktadır. Bunun yanı sıra büyük bir düşünür olarak bize var olmanın anlamı ve hakikatin insana yakınlığı hakkında rehberlik etmektedir.
🔹 Tedbirat-ı İlahiyye: Siyaset ve Ahlak
İbnü'l-Arabî'nin insan ve ahlâk teorisi ile birlikte Ekrem Demirli'nin açıklama ve notları yer almaktadır. Tedbîrât-ı İlâhiyye, çağdaş düşüncede en çok tartışılan konulara uzak olmayan bir geçmişten bakmak isteyen okur için bir başvuru kitabıdır!
🔹 Esma-i Hüsna: Allah'ı İsimleriyle Tanımak
➡ 7 Ekim 2023 tarihinde işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar daha ilk günden geniş çaplı bir soykırıma dönüştü. İşgalciler bu bir yıllık süreçte ellerine geçen her imkanda masum Filistinlilere saldırdılar. Binlerce Müslüman şehit olurken yüz binlerce insan yer değiştirmek zorunda kaldı. Aslında olaylar ciddi bir tarihi arka plana sahipti. Gazze'deki hadiselerin tarihi arka planını araştırdık.
➡ Katliam ve soykırım 1948'den beri devam ediyor. Bu da bize gösteriyor ki, boykot da yıllardır süregelen bir direniş biçimi olarak sürüyor. Bugün boykotun bu kadar bilinçli şekilde yapılması, onun uzun vadede etkili bir süreç olduğunun sonucudur. Boykotu her ne olursa olsun yapmak için bilgiler paylaştık.
➡ Yaşananları anbean takip ettik, tepkimizi her zaman en yüksek sesle gösterdik. Fakat bir noktada sanki günlük hayatımızın bir parçasıymış gibi tasavvur eder olduk. İşte, tam burada "Gazze'de yaşananlara karşı duyarsızlaşıyor muyuz? sorusu aklımızı kurcalamaya başladı. Böyle olmadığını biliyoruz, çünkü bu katliama susamayız, tepkisiz kalamayız. Peki, neden böyle bir düşünce geliyor aklımıza? Bunu araştırdık.
➡ Ayçin Kantoğlu ile dünden bugüne gelişen gündemi, Gazze'yi, şehit Haniye'yi, boykotu, kitapları ve daha birçok meseleyi konuştuk.
➡ İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden dinler tarihi uzmanı Prof. Dr. Şinasi Gündüz ile geçmişten günümüze kadar gelen Yahudilik ve Hristiyanlığı, Gazze'de yaşanan katliamlara dair sessizliği, antisiyonizm, anti-semitizm ve özellikle Hristiyan siyonizminin geçmişteki ve günümüzdeki durumunu konuştuk.
🔹 Filistin kadar Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere, soykırıma karşı da sesimizi çıkarmaya çalıştık. Zulümleri duyurmaya çalıştık. Çünkü biliyoruz ki Doğu Türkistan, Türk dünyasının yıllardır kanayan yarası... Uygur Türkleri, Çin yönetiminin türlü eziyet ve asimile politikalarına maruz kalıyor ve bu da gün geçtikçe şiddetlenerek devam ediyor. Çin, 1949 yılından beri Doğu Türkistan'daki Uygur kardeşlerimize sistematik bir katliam gerçekleştiriyor. Bu yüzden vatanlarından ayrılmak zorunda kalan birçok insan var. Çin zulmünün yakın tanıklarından olan Münevver Özuygur ile yaşadıklarını anlattığı bir röportaj gerçekleştirdik. Fikriyat.com'a şahit olduklarını aktaran Özuygur, "keşke Doğu Türkistan'a bombalar yağsaydı burada da bir zulüm olduğunu dünya duysaydı" ifadelerini kullandı.
🔹 Bunun yanı sıra Türk dünyasına dair içeriklerimizi de büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Editörlerimizden Sümeyye Gedizli bu alandaki çalışmalarını büyük ehemmiyet içerisinde sürdürdü. Örneğin; Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dil Kurumu ve Uluslararası Türk Akademisi tarafından desteklenen Ortak Alfabe Komisyonu'nun son yaptığı toplantıda, 34 harften oluşan Latin alfabesi kararı alınması üzerine ilk içeriği, analiz yaparak duyurmayı başardı.
🔹 Bunun yanı sıra Sincan isminin neden Doğu Türkistan'a verilmemesi gerektiğini duyurdu: https://www.youtube.com/watch?v=HlSTlIsvI7Y
🔹 Bir Ayrıştırma Politikası Balkanlaşmayı böyle anlattı: https://www.youtube.com/watch?v=mXnxPVH2EnI
🎤 Fikriyat Sohbetleri serimizde alanında uzman pek çok isimle röportajlar yaptık. Jenny Molendyk Divleli ile hikayesini, Müslümanlığa dair hiçbir şey bilmiyorken İslam'ı nasıl kabul ettiğini, İslamofobi'den kendisini nasıl koruduğunu, Müslüman olma sürecinde ve sonrasında yaşadıklarını, imtihanlarla nasıl başa çıktığını, yalnızlığını, pes etmeden duaya sarılmasını konuştuk.
🎤 "Çocuklarımıza nasıl yaklaşmalıyız, nelere hassasiyet göstermeliyiz ve nasıl bir yol izlemeliyiz?" sorularını Klinik Psikolog Gökhan Ergür ile konuştuk.
🎤 Doç. Dr. Mehmet Dinç ile hayatta karşılaştığımız kavramların psikolojisi üzerine konuştuk. Acı dolu günler geçirdiğimiz bu dönemde, toplum olarak her birimize bir fayda sağlamasını umuyoruz.
🎤 Uzman psikolog Esra Oras ile günümüzde türeyen psikolojik sahte argümanları, insanın kendisine neden yetemediğini, birbirinden neden uzaklaştığını, bu uzaklaşmanın sağlıklı olup olmadığını, sosyal medya, eğitim, kariyer gibi alanlarda artan psikolojik dezenformasyonu, günden güne artan psikolojik safsataları konuştuk.
🎤 Yazar Zeynep Merdan ile birlikte "içine açma" yolculuğunu, içsel dönüşümün gücünü; Muhit Kitap'tan çıkan eseri "İçine Açan İnsan" kapsamında konuştuk.
🎤 Filistin mücadelesi hakkında biz yetişkinler olarak bilgi sahibiyiz ancak bu konuyu çocuklara anlatırken zorlanabiliyoruz. Boykot kavramını ve Filistin meselesini onların anlayabileceği bir dille nasıl ifade edebileceğimiz konusunda uzman görüşlerine başvurmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla P4C (Çocuklar için Felsefe) Uzmanı Ayşe Çam'a danışarak, çocuklara bu konuları nasıl anlatmamız gerektiğini sorduk.
🎤 Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki minyatür desenli çinilere emeği geçmiş Zehra Akdeniz ile sohbet ettik.
🎤 Şair Ahmet Edip Başaran ile şiire, kitaplara, okuma kültürümüze, hayata ve Sezai Karakoç'a dair söyleştik.
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