2024 Yılında Fikriyat.com’un Öne Çıkan Çalışmaları

2 /9 Filistin'deki Zulmü Duyurmaya Gayret Ettik











➡ 7 Ekim 2023 tarihinde işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar daha ilk günden geniş çaplı bir soykırıma dönüştü. İşgalciler bu bir yıllık süreçte ellerine geçen her imkanda masum Filistinlilere saldırdılar. Binlerce Müslüman şehit olurken yüz binlerce insan yer değiştirmek zorunda kaldı. Aslında olaylar ciddi bir tarihi arka plana sahipti. Gazze'deki hadiselerin tarihi arka planını araştırdık.

➡ Katliam ve soykırım 1948'den beri devam ediyor. Bu da bize gösteriyor ki, boykot da yıllardır süregelen bir direniş biçimi olarak sürüyor. Bugün boykotun bu kadar bilinçli şekilde yapılması, onun uzun vadede etkili bir süreç olduğunun sonucudur. Boykotu her ne olursa olsun yapmak için bilgiler paylaştık.

➡ Yaşananları anbean takip ettik, tepkimizi her zaman en yüksek sesle gösterdik. Fakat bir noktada sanki günlük hayatımızın bir parçasıymış gibi tasavvur eder olduk. İşte, tam burada "Gazze'de yaşananlara karşı duyarsızlaşıyor muyuz? sorusu aklımızı kurcalamaya başladı. Böyle olmadığını biliyoruz, çünkü bu katliama susamayız, tepkisiz kalamayız. Peki, neden böyle bir düşünce geliyor aklımıza? Bunu araştırdık.

➡ Ayçin Kantoğlu ile dünden bugüne gelişen gündemi, Gazze'yi, şehit Haniye'yi, boykotu, kitapları ve daha birçok meseleyi konuştuk.

➡ İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden dinler tarihi uzmanı Prof. Dr. Şinasi Gündüz ile geçmişten günümüze kadar gelen Yahudilik ve Hristiyanlığı, Gazze'de yaşanan katliamlara dair sessizliği, antisiyonizm, anti-semitizm ve özellikle Hristiyan siyonizminin geçmişteki ve günümüzdeki durumunu konuştuk.