Osmanlı sanatına yansıyan 5 bitki motifi

On altıncı yüzyıl Osmanlı tezhib sanatına damgasını vuran ve saray başnakkaşı Şahkulu'nun kendine has üslubu ile geliştirdiği sayolu tercihen açık renk zeminli kağıtlara is mürekkebi kullanılarak çalışılmıştır. Bu üslupta, fırça karakteri son derece güçlüdür ve günümüze kadar gelen bir tezhib ekolüdür. Günümüz tezhib sanatı anlayışında, klasik dönemin dışında gelişen bu akım, yapıldığı dönem için bile uç noktada yaratıcı bir tarzdır.