Yankı odası etkisi nedir?
Dijital çağın oluşturduğu sosyal medya platformları, bilgiye hızlı erişim ve kişisel ifade özgürlüğü sunmasının yanı sıra kullanıcıları kendi düşünce kalıplarının içinde sıkışıp kalmasına neden oluyor. Bu da sosyal medya ağlarının bizi bilgiye ulaştırırken aynı zamanda kendi inançlarımızı onaylama tuzağına düşürüyor. Dijital platformlarının önemli bir yan etkisi olan "yankı odası"nı inceledik.
Giriş Tarihi: 23.10.2023
14:45
YANKI ODASI NEDİR?
◼ Yankı odası, sesin yankılanma özelliklerini incelemek veya sanatsal amaçlarla kullanılan
özel bir ses yansıtma odasıdır.
◼ Ses
dalgalarının yankılanmasıyla ilgili çalışmalarda veya ses efektleri oluşturmak için kullanılır.
İLETİŞİMDE YANKI ODASI
◼ Terim olarak
"yankı odası" kavramı, bir kişinin söylediklerinin diğer kişi veya grup tarafından tekrarlanarak onaylandığı ya da kabul edildiği bir iletişim tekniğini ifade eder. Metafor olan bu kavram, bir çeşit neo-kabilecilik sayılabilir.
SOSYAL MEDYADA YANKI ODASI ETKİSİ
◼ Sosyal medyadaki yankı odası kavramı, dijital platformlarda
belirli görüşlerin, bilgilerin veya inançların bir kişinin beklentilerini doğruladığı ya da güçlendirdiği durumları tanımlar.
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Sosyal medya, kullanıcıların kendi çevrelerini seçmelerine ve bilgilere kolayca ulaşmalarına olanak tanır. Ancak bu aynı zamanda yankı odalarının oluşmasına da sebep olur.
YANKI ODALARI NASIL OLUŞUR?
◼ Dijital medya platformları, algoritmalar aracılığıyla topladıkları profil verilerini derleyerek kullanıcıların
hangi bilgiye erişebileceklerini belirleyebiliyor.
◼ Kullanıcıların dijital ayak izinden toplanan bu bilgilerle yine kullanıcılara benzer içeriklerin gösterilmesi için
filtre balonları oluşturur. Kullanıcılar bu filtre balonları sayesinde internet gezintileri sırasında daha önce arattıkları içeriklere benzer içeriklerle karşılaşırlar.
◼ Filtre balonlarının sonraki adımını
"yankı odası" oluşturur. Kamuoyu oluşturma ve etki altında tutmada faydalanılan yankı odalarında kullanıcıya kendi görüşü dışında bilgi akışı sağlanmaz.
◼ Yankı odalarında çıkamayan insanlar; dünyayı sadece kendi baktığı pencereden görür ve
çevresindeki herkesin aynı ideolojideki insanlardan oluştuğunu düşünür.
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Yankı odaları benzer görüşteki insanlardan gelen bilgi akışları olarak oluşmasına karşı filtre balonları kişinin çevirimiçi davranışlarına göre seçim yapan bir algoritmanın sonucudur.