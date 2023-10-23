Yankı odası etkisi nedir?

İLETİŞİMDE YANKI ODASI

◼ Terim olarak "yankı odası" kavramı, bir kişinin söylediklerinin diğer kişi veya grup tarafından tekrarlanarak onaylandığı ya da kabul edildiği bir iletişim tekniğini ifade eder. Metafor olan bu kavram, bir çeşit neo-kabilecilik sayılabilir.