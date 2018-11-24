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Ünlü dâhilerin okul anıları

Öğretmenler, öğrencilerinin ahlaklı, başarılı ve donanımlı olmasını ister. Bunun için çaba gösterir, öğrencilerine örnek olur. Öğrenciler de birbirinden farklı nitelikler taşır. Hepsinin anlama düzeyi, algılayış biçimi farklı. Öğretmenlere bu noktada daha çok görev düşüyor. Bir öğrenciyi tanımak ders esnasındaki performansıyla ölçümünden çok daha fazla şey barındırıyor. Tarih boyunca öğretmenleri tarafından keşfedilememiş dâhileri ve dâhi öğrencilere nasıl yaklaşılması gerektiğini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 24.11.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 14:18
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MICHAEL JORDAN
MICHAEL JORDAN

NBA' de efsane basketbolcu olarak bilinen ve çeşitli istatistiklerde rekorlara sahip olan Michael Jordan, lisedeyken okul takımının basketbol seçmelerine katıldı fakat kısa boylu ve çelimsiz olduğu için takıma alınmadı. Bu duruma rağmen basketboldan vazgeçmeyerek sıkı ve düzenli çalışıp bir yıl sonraki seçmelerde okul takımına seçildi.

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LOUIS ARMSTRONG
LOUIS ARMSTRONG

Sözlü cazın yaratıcısı Armstrong, öğretmeni tarafından kocaman ağzı yüzünden "Torba Ağız" lakabı ile çağrılıyordu.

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ARTHUR WELLESLY
ARTHUR WELLESLY

Ünlü İngiliz kumandanı Arthur Wellesly, başarısızlığı yüzünden annesi tarafından Eton Koleji'nden alındı ama yıllar sonra Waterloo Savaşı'nda (1815), Napoléon Bonaparte'ı yenerek büyük bir zafer kazandı.

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HONORÉ DE BALZAC
HONORÉ DE BALZAC

Balzac, öğretmenleri tarafından "ablak suratlı bir tembel" diye tarif ediliyordu.

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LUDWIG VAN BEETHOVEN
LUDWIG VAN BEETHOVEN

Klasik müziğin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olan Ludwig Van Beethoven, 8 erkek çocuklu ailenin engelli olmayan tek çocuğudur. Müzisyen olan ancak aynı zamanda alkolik olan babası, 4 yaşından itibaren Beethoven'a müzik eğitimi vermeye başlamış ancak oğluna katı bir eğitim uygulamıştı. Bununla birlikte Beethoven, içinde öğrenme isteği olmadığı gerekçesiyle okuldan atıldı. 47 yaşında sağır olan Beethoven hastalığına rağmen, müziğe devam etti. Hatta Dokuzuncu Senfoni'yi sağır olduğu sırada bestelemişti. Ancak yirmi yıl boyunca insanlarla iletişime geçmekten kaçındı.

Ayrıca keman tutuşunu gören hocası tarafından "Müzisyen olamaz!" damgası yemişti.

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