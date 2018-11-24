Ünlü dâhilerin okul anıları

Öğretmenler, öğrencilerinin ahlaklı, başarılı ve donanımlı olmasını ister. Bunun için çaba gösterir, öğrencilerine örnek olur. Öğrenciler de birbirinden farklı nitelikler taşır. Hepsinin anlama düzeyi, algılayış biçimi farklı. Öğretmenlere bu noktada daha çok görev düşüyor. Bir öğrenciyi tanımak ders esnasındaki performansıyla ölçümünden çok daha fazla şey barındırıyor. Tarih boyunca öğretmenleri tarafından keşfedilememiş dâhileri ve dâhi öğrencilere nasıl yaklaşılması gerektiğini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 24.11.2018
12:09
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
14:18