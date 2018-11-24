Ünlü dâhilerin okul anıları

Klasik müziğin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olan Ludwig Van Beethoven, 8 erkek çocuklu ailenin engelli olmayan tek çocuğudur. Müzisyen olan ancak aynı zamanda alkolik olan babası, 4 yaşından itibaren Beethoven'a müzik eğitimi vermeye başlamış ancak oğluna katı bir eğitim uygulamıştı. Bununla birlikte Beethoven, içinde öğrenme isteği olmadığı gerekçesiyle okuldan atıldı. 47 yaşında sağır olan Beethoven hastalığına rağmen, müziğe devam etti. Hatta Dokuzuncu Senfoni'yi sağır olduğu sırada bestelemişti. Ancak yirmi yıl boyunca insanlarla iletişime geçmekten kaçındı.

Ayrıca keman tutuşunu gören hocası tarafından "Müzisyen olamaz!" damgası yemişti.