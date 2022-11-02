Yunus Emre Şiirleri: Anlamlı, Tasavvufi En Güzel Yunus Emre Sözleri

Acep Bu Benim Halim

Acep bu benim canım, azat ola mı ya Rab

Yoksa yedi Tamu'da yana kala mı ya Rab



Acep bu benim halim, yer altında ahvalim

Varıp yatacak yerim, akrep dola mı ya Rab



Can hulkuma geldikte, Azrail'i gördükte

Ya canımı aldıkta, asan ola mı ya Rab



Dar oldu bana düzler, gice ile gündüzler

Dünyaya bakan gözler, didar göre mi ya Rab



Allah olucak Kadı, bizden ola mı razı

Görüp Habib'in bizi, şef'i ola mı ya Rab



Yunus kabre vardıkta, Münker Nekir geldikte

Bize sual ettikte, dilim döne mi ya Rab