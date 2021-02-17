Yazar ve şairlerimizin en yakın dostu kediler

📌 Sahiplerinden büyük ilgi ve sevgi gören kediler üzerine söz söyleme sanatı asırlar öncesine uzanıyor. Kediler, Mark Twain, Ernest Hemingway, Charles Dickens'dan tutun da Pablo Neruda'ya kadar dünya edebiyatında baş tacı olarak tutulmuş. Nobel'i reddeden Jean Paul Sartre "Hiçlik" olarak adlandırmış çok sevdiği kedisini, Leonardo da Vinci ise "doğanın baş yapıtı" şeklinde tanımlamış…

Edebiyatımıza gelecek olursak; ünlü yazar ve şairlere eşlik eden bu şanslı varlıklar sevdiğimiz eserlere bizden önce tanıklık etmişe benziyor! Sessiz ve bilge tavırlarıyla yazarlara ilham olan kedilere öncelikle divan edebiyatı üzerinden bakalım.

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