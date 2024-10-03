Yan Lianke'nin Güneşin Öldüğü Gün kitabından cümleler
Yan Lianke'nin Güneşin Öldüğü Gün kitabından cümleler
Sorunlara karşı getirdiği kurgusal eleştirilerle bilinen yazar Yan Lianke, Güneşin Öldüğü Gün kitabında açıkça Çin Rüyası'nı eleştiriyor. 14 yaşındaki Li Niannian karakteri üzerinden ilerleyen Güneşin Öldüğü Gün aslında distopyanın temel ögelerini içinde barındırıyor. Deneysel ve gerçeküstü bir tarzı benimseyen Lianke'nin Çin'de en çok yasaklanan isimlerden olduğunu unutmayalım. İşte, Yan Lianke'nin Güneşin Öldüğü Gün kitabından cümleler...