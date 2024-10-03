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Yan Lianke'nin Güneşin Öldüğü Gün kitabından cümleler

Sorunlara karşı getirdiği kurgusal eleştirilerle bilinen yazar Yan Lianke, Güneşin Öldüğü Gün kitabında açıkça Çin Rüyası'nı eleştiriyor. 14 yaşındaki Li Niannian karakteri üzerinden ilerleyen Güneşin Öldüğü Gün aslında distopyanın temel ögelerini içinde barındırıyor. Deneysel ve gerçeküstü bir tarzı benimseyen Lianke'nin Çin'de en çok yasaklanan isimlerden olduğunu unutmayalım. İşte, Yan Lianke'nin Güneşin Öldüğü Gün kitabından cümleler...

Giriş Tarihi: 03.10.2024 13:21
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İnsanlar rüyalara inanıyor ama gerçeğe inanmıyordu, çok tuhaf.

Yan Lianke

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Gece derinleştikçe derinleşiyordu. Kuşlar gecenin zihninde ölmüştü.

Yan Lianke

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Yas döneminde giyilen, beyaz renkli bir kukuletayı andıran o hayırlı evlat şapkasıyla beyaz ayakkabılarını giyip kefene sarılı ninemi sırtında taşıyarak evden çıktı.

Yan Lianke

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Babam iyi adamdır, ona birkaç kez vurduktan sonra durur.

Yan Lianke

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Sanki hiç bitmeyecekti. Yeni gün hiç gelmeyecekti sanki. Önceki gece hiç bitmemişti, gece çek çek bitmeyen, siyah bir iplik yumağı gibi sonsuzdu sanki.

Yan Lianke

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