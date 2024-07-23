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Yalınlığın Şairi: Behçet Necatigil şiirlerinden anlamlı alıntılar

Modern Türk şiirinin öncülerinden olan Behçet Necatigil, 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biri olarak kabul edilir. Özgün şiir dili, yalın üslubu ve derin düşünceleri ile Türk şiirine yeni bir yön vermiştir. Necatigil, Türkçenin zengin kelime hazinesini şiirinde ustaca kullanmış ve Türkçenin şiir dili olarak da kullanılabileceğini kanıtlamıştır. Necatigil'in eserleri ve düşünceleri günümüzde de edebiyatseverler tarafından ilgi görmeye devam etmektedir. Sizler için Necatigil'in şiirinden seçme alıntıları derledik…

Giriş Tarihi: 23.07.2024 14:01
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Ölüm, sen beni aldatamazsın,
Aklımda!

📘📗 Behçet Necatigil

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Gün bitiyor
kendinden
Bile bıkıyorsun.

📘📗 Behçet Necatigil

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Bir yalnız bir yalnızı çeker yalnızlığına.

📘📗 Behçet Necatigil

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Asıl söylenecekler hep sonradan hatırlanır

📘📗 Behçet Necatigil

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Ben de senin gibiyim
Bir kanadı kırık kuş.

📘📗 Behçet Necatigil

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