Yahya Kemal’in Malazgirt hayali

Sultan Alparslan, din âlimlerinin de tavsiyesiyle muharebe kararı aldı ve askerlerine, tarihe geçen bir konuşma yaptı:

"Burada Allahu Teâlâ'dan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader O'nun elindedir. Bu sebeple benimle birlikte cihad etmekte veya benden ayrılmakta serbestsiniz. Askerlerim! Şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Benden sonra oğlum Melikşah'ı tahta çıkarın ve ona bağlı kalın. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir."

Sultan Alparslan'ın zaferiyle sonuçlanan Malazgirt Savaşı, Selçuklulara Anadolu'nun tapusunu verdi. İlerleyen 20 yıl boyunca hızla Anadolu içlerine göç hareketleri başlatıldı ve İç Asya'daki diğer Türk devletlerinin de göçleriyle bir Türk yurduna dönüştü.