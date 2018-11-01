Yahya Kemal’in Malazgirt hayali
Bir
"milad" olarak tarihte ilk kez Yahya Kemal tarafından dillendirilmişti, Malazgirt Zaferi. Yahya Kemal, 1071 tarihini başlangıç kabul etmiş, Malazgirt Zaferi'nin İstanbul'un fethi ile aynı öneme sahip olduğunu söylemişti. Usta şair Yahya Kemal Beyatlı'yı saygıyla anıyor, onun Malazgirt Zaferi'ne dair hayalini sizlerle buluşturuyoruz.
Giriş Tarihi: 01.11.2018
11:41
Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
10:42
TÜRKLERE ANADOLU'NUN KAPILARINI AÇAN ZAFER
26 Ağustos 1071'de Malazgirt ovasında meydana gelen Malazgirt Savaşı, Selçuklu Sultanı Alparslan ve Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşti ve
Anadolu'nun Türklere yeni yurt olmasını sağladı.
Malazgirt'ten önce, Anadolu toprakları Doğu Roma'nın siyasi olarak hâkimiyeti altındaydı ancak,
sosyal ve kültürel açıdan Doğu Roma medeniyetine tabi değildi.
Doğu Roma bünyesinde yaşayan Ermeniler, Kürtler, Gürcüler, Abazalar, Slavlar ve Bulgar/Hazar Devletleri döneminde Trakya bölgesine yerleşen Peçenek ve Uz Türkleri,
azınlık olarak yaşamlarını sürdürdüler.
ANADOLU’YA DEFALARCA SEFER DÜZENLEMİŞLERDİ
Selçuklular, Malazgirt Savaşı'ndan önce sınır komşuları Doğu Roma'ya
sık sık gaza seferleri düzenlediler.
Anadolu, hem verimli ve zengin topraklarıyla ideal bir coğrafyaydı, hem de İç Asya neredeyse tamamen İslamlaşmıştı. Selçuklular
hem İslam'ın yayılması, hem de verimli coğrafyalara yayılma politikasıyla Doğu Roma'yı hedef olarak belirledi.
“ALLAHU TEÂLA’DAN BAŞKA SULTAN YOKTUR!”
Sultan Alparslan,
din âlimlerinin de tavsiyesiyle muharebe kararı aldı ve askerlerine, tarihe geçen bir konuşma yaptı:
"
Burada Allahu Teâlâ'dan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader O'nun elindedir. Bu sebeple " benimle birlikte cihad etmekte veya benden ayrılmakta serbestsiniz. Askerlerim! Şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Benden sonra oğlum Melikşah'ı tahta çıkarın ve ona bağlı kalın. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir.
Sultan Alparslan'ın zaferiyle sonuçlanan
Malazgirt Savaşı, Selçuklulara Anadolu'nun tapusunu verdi. İlerleyen 20 yıl boyunca hızla Anadolu içlerine göç hareketleri başlatıldı ve İç Asya'daki diğer Türk devletlerinin de göçleriyle bir Türk yurduna dönüştü.
YAHYA KEMAL'İN MALAZGİRT SEVDASI
Osmanlı dönemi zihin dünyasında tarih, İslamiyet ile özdeştirilerek ilerledi. Türklere Anadolu'nun ve Anadolu'ya İslamiyet'in kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin kıymeti ise, Mütareke yıllarında anlaşılmaya başlandı.
Malazgirt Zaferi'nin Türk tarihinde yeni bir başlangıç olduğu tezini ise,
ilk olarak Yahya Kemal ileri sürdü. Ahmet Hamdi Tanpınar'a göre, öğrencilerine coğrafya ve tarihi birleştiren bir milliyet anlayışı aşılamaya çalışan Yahya Kemal, milliyetçilik alanında, Fransız fikir adamlarından etkilendi.
Tanpınar 1963 yılında, Yahya Kemal'in milliyetçilik anlayışına etki eden fikirleri, "
Barres'in " ve Camille Julian'ın " ölülerin yattığı toprak fikri onun için bir hareket noktası gibidir Fransız toprağı bin senede Fransız milletini yaptı" cümleleriyle belirtir.
MALAZGİRT ZAFERİNİ ÖNE ÇIKARAN İLK KİŞİ
Yahya Kemal bu fikir dünyası ile hareket ederek, Malazgirt'in Türk tarihinde yeni bir başlangıç olduğunu öne süren ilk kişi oldu. Ona göre
Malazgirt'in açtığı bu kapılar sayesinde, yeni bir millet, yeni bir ırk ve hatta yeni bir dil ortaya çıktı.
İmparatorluğun himayesinde, Müslüman olan ve ana dillerinin şivesiyle Türkçeyi konuşan kavmin bu ortak hayatının sonucunda,
fonetik, lügat ve ifade bakımından diğer Türk lehçe ve şivelerinden ayrı bir Türkçe doğmuştu.
Tanpınar, Yahya Kemal'in bu fikirlerini şöyle dile getiriyordu: "
Böylece, toprağa, tarihe bağlanan bir millet telâkkisi meydana geliyordu. Barres'in, ölülerin yattığı toprak fikri 1870-71 Muharebesinin tepkisi olan, hakikatte rejyonalist bir fikirdi. Yahya Kemal, bunu vatana ve tarihe teşmil ediyordu. Açılmış bir toprak, ancak ilk gömülen insan ve ilk doğan çocukla vatan olabilirdi. "