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Yahya Kemal Beyatlı'nın kaleminden Aziz İstanbul

Yirminci yüzyıl edebiyatımızın en önemli isimlerinden, aruz ile şiir yazan son büyük şairimiz olarak kabul edilen Yahya Kemal Beyatlı, eserlerinde milli bir bilinç ve dava şuuru ile hareket ederdi. Şiir ve düz yazılarında milletimizin izleri bulunan Yahya Kemal aynı zamanda büyük bir İstanbul aşığıydı. Beyatlı'nın İstanbul'a dair kaleme aldığı yazılar Aziz İstanbul eserinde toplanmıştı. Sizler için Yahya Kemal Beyatlı'nın Aziz İstanbul eserinden önemli cümlelerin altını çizdik.

Giriş Tarihi: 19.11.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:39
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İklimden anlayan gerçek ve hassas bir sanatkâr, İstanbul'un eski semtlerinden herhangi birini, meselâ: Kocamustafapaşa semtini, yahut Eyüb'ü, yahut Üsküdar'ı, yahut da Boğaziçi'nin henüz millî hüviyetini muhafaza eden herhangi bir köyünü seyredince kat'î bir hüküm vererek, der ki : "Bu halk bu iklimde ezelden beri sâkindir ve bu iklime bu mimarîden ve bu halktan başka unsurlar yaraşmaz."

Yahya Kemal Beyatlı

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Türkler İstanbul'u, 1453'te, Bizans'tan bir virane hâlinde tevarüs ettiler.

Yahya Kemal Beyatlı

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Boğaziçi, Bizans zamanında yoktu.

Yahya Kemal Beyatlı

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Bizim Rumeli'de duruşumuz, burada kendi milletimizin bulunmasındandır.

Yahya Kemal Beyatlı

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Türk İstanbul ise gözleri en ziyade kamaştırmış ve gönüllere en ziyade yerleşmiş bir şehirdir. Türkiye Türklerinin yeryüzünde başka bir eseri olmasaydı; tek başına, yalnız bu eser şeref namına yeterdi.

Yahya Kemal Beyatlı

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