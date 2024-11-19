Yahya Kemal Beyatlı'nın kaleminden Aziz İstanbul

Yirminci yüzyıl edebiyatımızın en önemli isimlerinden, aruz ile şiir yazan son büyük şairimiz olarak kabul edilen Yahya Kemal Beyatlı, eserlerinde milli bir bilinç ve dava şuuru ile hareket ederdi. Şiir ve düz yazılarında milletimizin izleri bulunan Yahya Kemal aynı zamanda büyük bir İstanbul aşığıydı. Beyatlı'nın İstanbul'a dair kaleme aldığı yazılar Aziz İstanbul eserinde toplanmıştı. Sizler için Yahya Kemal Beyatlı'nın Aziz İstanbul eserinden önemli cümlelerin altını çizdik.
Giriş Tarihi: 19.11.2024
09:34
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024
09:39