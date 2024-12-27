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Vefat yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy mısraları

Yayınlanma Tarihi: Aralık 27, 2024 10:55 Güncelleme Tarihi: Aralık 27, 2024 10:57

Kahramanlar, milletlerin en çok onlara ihtiyaç duyduğı zamanlarda ortaya çıkar. Milletimizin varlık mücadelesi verdiği yirminci yüzyılın başında kalemiyle Anadolu topraklarını savunan, başlattığı manevi direniş hareketi ile gönülleri örgütleyen ve yazdığı şiir ile milli şairimiz olan Mehmet Akif Ersoy büyük bir dava eri ve serden geçen bir kahramandır. Vefatının 88. yıl dönemünde hayırla yad ettiğimiz milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un mısraları bir araya getirdik.

1/20

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Çünkü biz bilmiyoruz dîni. Evet, bilseydik,
Çâre yok, gösteremezdik bu kadar sersemlik.

Mehmet Akif Ersoy

MEHMET AKİF ERSOY'DAN 100 ALINTI

2/20

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Allâh'a dayan sa'ye sarıl hikmete râm ol
Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol

Mehmet Akif Ersoy

ÇOK SEVİLEN 10 MEHMET AKİF ERSOY ŞİİRİ

3/20

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Gitme ey yolcu berâber oturup ağlaşalım
Elemim bir yüreğin kârı değil paylaşalım

Mehmet Akif Ersoy

MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI

4/20

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Zulmü alkışlayamam zâlimi aslâ sevemem
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem

Mehmet Akif Ersoy

ÇOK YÖNLÜ BİR ŞAİR PORTRESİ: MEHMET AKİF ERSOY

5/20

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Ey şehîd oğlu şehîd isteme benden makber
Sana âgûşunu açmış duruyor peygâmber

Mehmet Akif Ersoy

MEDENİYETİ İSLÂM'IN AMENTÜSÜ'NDE ARAYAN VATAN ŞAİRİ

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