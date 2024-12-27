Vefat yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy mısraları
Yayınlanma Tarihi: Aralık 27, 2024 10:55 Güncelleme Tarihi: Aralık 27, 2024 10:57
Kahramanlar, milletlerin en çok onlara ihtiyaç duyduğı zamanlarda ortaya çıkar. Milletimizin varlık mücadelesi verdiği yirminci yüzyılın başında kalemiyle Anadolu topraklarını savunan, başlattığı manevi direniş hareketi ile gönülleri örgütleyen ve yazdığı şiir ile milli şairimiz olan Mehmet Akif Ersoy büyük bir dava eri ve serden geçen bir kahramandır. Vefatının 88. yıl dönemünde hayırla yad ettiğimiz milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un mısraları bir araya getirdik.
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Çünkü biz bilmiyoruz dîni. Evet, bilseydik,
Çâre yok, gösteremezdik bu kadar sersemlik.
Mehmet Akif Ersoy
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Allâh'a dayan sa'ye sarıl hikmete râm ol
Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol
Mehmet Akif Ersoy
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Gitme ey yolcu berâber oturup ağlaşalım
Elemim bir yüreğin kârı değil paylaşalım
Mehmet Akif Ersoy
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Zulmü alkışlayamam zâlimi aslâ sevemem
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem
Mehmet Akif Ersoy
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Ey şehîd oğlu şehîd isteme benden makber
Sana âgûşunu açmış duruyor peygâmber
Mehmet Akif Ersoy