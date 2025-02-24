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Uzaktaki kardeşimiz Mağcan Cumabayoğlu'ndan şiirler

Yayınlanma Tarihi: Şubat 24, 2025 08:53 Güncelleme Tarihi: Şubat 24, 2025 09:42

Mağcan Cumabayoğlu, 20. yüzyıl başındaki Kazak edebiyatının en önemli müelliflerindendir. Cumabayoğlu; şiir, hikaye, makale ve daha pek çok farklı türler kaleme almıştır. Şiir yeteneği çok genç yaşta fark edilen Mağcan Cumabayoğlu'nun ilk şiir kitabı henüz on dokuz yaşındayken yayınlanmıştır. Türklerin sesi olan isim, Türk devletlerinin de en büyük savunucusu olmuştur. Yazar, Kurtuluş Savaşı'na ithafen "Uzaktaki Kardeşim" adlı bir şiir yazmıştır. Bu, daha sonra bir kitabının ismi olmuş. İşte, bu eserden sizler için birbirinden manalı alıntılar derledik.

1/21

🔹

Kaygılı ay, gökteki dert ortağım

Nerde kaldı benim o altın çağım

Gençliğim, dinçliğim, huzurum nerde

Nerde talih kuşum, tahtım, otağım

Mağcan Cumabayoğlu

Kazak Türklerinin bilge ismi Abay Kunanbayev'den nasihatler

2/21

🔹

Turan beylerinden biri Taragay

Bu beyin oğludur ulu Timur Bey

Sığmadı dünyaya bir alevdi o

Böyle er doğar mı hiç kolay kolay

Mağcan Cumabayoğlu

3/21

🔹

Karanlık bassa da dinse hevesim

Zalim dert elinden kesilse sesim

Can gelir gövdeme gönlüm açılır

Şiir benim tan yıldızım güneşim

Mağcan Cumabayoğlu

4/21

🔹

Gece zindan, geçme bilmiyor zaman

Gelip gider, evham üstüne evham

Tün balası ağlayarak her sabah

Bir peygamber bekliyor gündoğudan

Mağcan Cumabayoğlu

5/21

🔹

Işık görmesen de kadim, gen dilim

Terütaze keskin dilim, can dilim

Mübarek elinle tut elimizden

Dağılan Türkler'i topla han dilim

Mağcan Cumabayoğlu

Türkistan bozkırını anlatan eserlerden unutulmaz cümleler

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