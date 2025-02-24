Uzaktaki kardeşimiz Mağcan Cumabayoğlu'ndan şiirler
Yayınlanma Tarihi: Şubat 24, 2025 08:53 Güncelleme Tarihi: Şubat 24, 2025 09:42
Mağcan Cumabayoğlu, 20. yüzyıl başındaki Kazak edebiyatının en önemli müelliflerindendir. Cumabayoğlu; şiir, hikaye, makale ve daha pek çok farklı türler kaleme almıştır. Şiir yeteneği çok genç yaşta fark edilen Mağcan Cumabayoğlu'nun ilk şiir kitabı henüz on dokuz yaşındayken yayınlanmıştır. Türklerin sesi olan isim, Türk devletlerinin de en büyük savunucusu olmuştur. Yazar, Kurtuluş Savaşı'na ithafen "Uzaktaki Kardeşim" adlı bir şiir yazmıştır. Bu, daha sonra bir kitabının ismi olmuş. İşte, bu eserden sizler için birbirinden manalı alıntılar derledik.
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Kaygılı ay, gökteki dert ortağım
Nerde kaldı benim o altın çağım
Gençliğim, dinçliğim, huzurum nerde
Nerde talih kuşum, tahtım, otağım
Mağcan Cumabayoğlu
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Işık görmesen de kadim, gen dilim
Terütaze keskin dilim, can dilim
Mübarek elinle tut elimizden
Dağılan Türkler'i topla han dilim
Mağcan Cumabayoğlu