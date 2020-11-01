Arama

Menu

Usta yazarların kaleminden yaşam hakkında 25 alıntı

Yaşam, geri dönüşü olmayan uzun bir yolculuktan ibarettir. Bu yüzden her anı oldukça kıymetlidir. İsmet Özel bununla ilgili olarak "Yaşamak saçma ve anlamsız değildir, çünkü yaşamanın her adımı, her milimetresi ahirette karşılığı olan ve hayranlık verici zaman-mekân harikasıdır." der. Sizler için usta yazarlardan yaşam hakkında alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 01.11.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 09:13
  • 1
  • 25

Ümitsizlikten sonra nice ümitler var… Karanlığın ardında nice güneşler var! Esasen tutalım yürekleriniz taş kesildi, kulağınıza, gönlünüze kilitler vuruldu. Sözümüzü kabul edecek yahut etmeyeceksiniz… Biz buna aldırış etmeyiz. Aldırış ettiğimiz şey Allah'a teslim olmak, fermanını yerine getirmektedir.

Mesnevi, Mevlana

Kalbin dilini seslendiren bir veli: Mevlana

  • 2
  • 25

Yalancı dünyaya konup göçenler
Ne söylerler, ne bir haber verirler
Üzerinde, türlü otlar bitenler
Ne söylerler, ne bir haber verirler

Yunus Emre Divanı

Bütün zamanların şairi: Yunus Emre

  • 3
  • 25

Biliyorsun ki dünyada çok az bir zaman kalacaksın. Belki de ömründen bir günün veya bir nefesin kalmıştır... Her gün, bunun gerçekleşebileceğini kalbinde düşün.

Müslümanca Hayat, İmam Gazzali

İmam-ı Gazali kimdir? Gazali'nin ilmi çalışmaları

  • 4
  • 25

Yumurta dıştan bir güçle kırılırsa yaşam son bulur, içten bir güçle kırılırsa yaşam başlar; zira sahih dönüşümler hep içten gelir.

İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı

  • 5
  • 25

Yaşamak ne zor şey kalbi olana...

Güzellik Uykusu, İbrahim Tenekeci

İbrahim Tenekeci'nin Fikriyat'taki tüm yazılarını okumak için tıklayın

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN