Usta yazarların kaleminden yaşam hakkında 25 alıntı

Yaşam, geri dönüşü olmayan uzun bir yolculuktan ibarettir. Bu yüzden her anı oldukça kıymetlidir. İsmet Özel bununla ilgili olarak "Yaşamak saçma ve anlamsız değildir, çünkü yaşamanın her adımı, her milimetresi ahirette karşılığı olan ve hayranlık verici zaman-mekân harikasıdır." der. Sizler için usta yazarlardan yaşam hakkında alıntıları derledik.