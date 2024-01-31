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Usta şairin kaleminden 10 alıntı

Eşsiz debi yönü ve pek çok dala uzanan düşünce dünyası ile her kitabında okuyucularının her daim ufkunu açan Nuri Pakdil, birbirinden değerli eserler kaleme alır. Her metniyle kendi düşünce ve sanat dünyasını kuvvetlendiren Pakdil, modern dünyanın baş eğmeyen şairidir. Sizler için Nuri Pakdil'in Ahid Kalesi kitabının altı çizilecek, kuvvetli satırlarını bir araya getirdik. İşte, Kudüs şairi Nuri Pakdil'in Ahid Kalesi kitabından 10 alıntı...

Giriş Tarihi: 30.01.2024 11:08
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Kalbime cemre düştü

Nuri Pakdil

Nuri Pakdil kimdir?

1934 - 2019 yılları arasında yaşayan şair, Yedi Güzel Adam'ın kıymetli isimlerindendir. Şairliğinin yanında usta bir yazar da olan Nuri Pakdil, fikir yönünden kuvvetli ve eşsiz metinlerin banisidir.

🔍 Bir Bilgi

Gençliğinde yayınladığı metinler ile ulusal çapta dikkat çeken Nuri Pakdil'in ismi o günden itibaren edebiyat camiasında dillendirilir.

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Tarih Tekbir Öğreti
Görmek en büyük yeti

Nuri Pakdil

🔍 Bir Bilgi

Ömrü boyunca bir mücadelenin içinde bulanan usta yazar, edebiyat dünyasında kendine has bir edebi karakter oluşturur ve erken yaşlarda çıkardığı "Edebiyat" dergisi ile birçok gencin sevdiği bir kalem haline gelir.

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Elleri tohumları tutan kadınlar
Anadır sevdalıdır bereket hepsi

Nuri Pakdil

🔍 Bir Bilgi

2019 yılında vefat eden büyük yazar ve şair, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde edebiyat dalında ödüle layık görülür. Ödülü öğrencisi Necip Evlice alır.

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Usta şairin kaleminden 10 alıntı

Eşitliktir hayatı güzelleştiren yasa

Nuri Pakdil

🔍 Bir Bilgi

Nuri Pakdil yazı hususunda çok titiz biridir. Hatta "Edebiyat" isimli metnini içine sinene kadar tam yüz doksan bir kez yazar ve "Sükût Süretînde" eserine alır.

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O yıldız bakarken
Sen mi yansıyor

Nuri Pakdil

🔍 Bir Bilgi

Eserlerine baktığımızda örneğin; Pakdil'in "Kalem Kalesi", anlam kümelerinin yoğun biçimde görüldüğü, insanı iç sorgulamaya iten, düşündürücü bir metindir. Bu durum "Ahid kalesi" için de geçerlidir.

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