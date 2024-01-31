Usta şairin kaleminden 10 alıntı
Eşsiz debi yönü ve pek çok dala uzanan düşünce dünyası ile her kitabında okuyucularının her daim ufkunu açan Nuri Pakdil, birbirinden değerli eserler kaleme alır. Her metniyle kendi düşünce ve sanat dünyasını kuvvetlendiren Pakdil, modern dünyanın baş eğmeyen şairidir. Sizler için Nuri Pakdil'in Ahid Kalesi kitabının altı çizilecek, kuvvetli satırlarını bir araya getirdik. İşte, Kudüs şairi Nuri Pakdil'in Ahid Kalesi kitabından 10 alıntı...
Giriş Tarihi: 30.01.2024
11:08
Kalbime cemre düştü
Nuri Pakdil
Nuri Pakdil kimdir?
1934 - 2019 yılları arasında yaşayan şair, Yedi Güzel Adam'ın kıymetli isimlerindendir. Şairliğinin yanında usta bir yazar da olan Nuri Pakdil, fikir yönünden kuvvetli ve eşsiz metinlerin banisidir.
🔍 Bir Bilgi
Gençliğinde yayınladığı metinler ile ulusal çapta dikkat çeken Nuri Pakdil'in ismi o günden itibaren edebiyat camiasında dillendirilir.
Tarih Tekbir Öğreti Görmek en büyük yeti
Nuri Pakdil
🔍 Bir Bilgi
Ömrü boyunca bir mücadelenin içinde bulanan usta yazar, edebiyat dünyasında kendine has bir edebi karakter oluşturur ve erken yaşlarda çıkardığı "Edebiyat" dergisi ile birçok gencin sevdiği bir kalem haline gelir.
Elleri tohumları tutan kadınlar Anadır sevdalıdır bereket hepsi
Nuri Pakdil
🔍 Bir Bilgi
2019 yılında vefat eden büyük yazar ve şair, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde edebiyat dalında ödüle layık görülür. Ödülü öğrencisi Necip Evlice alır.
Eşitliktir hayatı güzelleştiren yasa
Nuri Pakdil
🔍 Bir Bilgi
Nuri Pakdil yazı hususunda çok titiz biridir. Hatta "Edebiyat" isimli metnini içine sinene kadar tam yüz doksan bir kez yazar ve "Sükût Süretînde" eserine alır.
O yıldız bakarken Sen mi yansıyor
Nuri Pakdil
🔍 Bir Bilgi
Eserlerine baktığımızda örneğin; Pakdil'in "Kalem Kalesi", anlam kümelerinin yoğun biçimde görüldüğü, insanı iç sorgulamaya iten, düşündürücü bir metindir. Bu durum "Ahid kalesi" için de geçerlidir.