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Ünlü edebiyatçıların kaleminden alıntılarla 'sessizlik' 📕

Sessizliğin sözlük anlamı, işitilebilir sesin tamamen ya da kısmen yokluğudur. Ancak sessizlik, herkes için farklı anlamlara gelir. Kimi zaman yalnızlığın, kimi zaman huzurun, kimi zamansa dinginliğin karşılığıdır sessizlik… Stefan Zweig'a göre koca bir yalandır, "çünkü koca bir dünyanın toplu kirini" kapatır. Tanpınar'a göre yaprak yaprak dökülen bir şeydir, Edip Cansever'e göre "her sessizlik biraz ihtilal"; Alexandre Dumas'ya göre ise her felaketin iki ilacından biri…

Giriş Tarihi: 27.12.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 10:50
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Her felaketin iki ilacı vardır: zaman ve sessizlik.

Monte Cristo, Alexandre Dumas

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İnsan kendisine karşı saygısını, kendi erdem ve onuruna güvenini kaybetti mi her şey bitti demektir. Bundan sonra önüne geçilemez, alabildiğine bir sessizlik başlar.

İnsancıklar, Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

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Sessizlik yalnızca gürültülü kentlerde olanaklı artık.

Yaz, Albert Camus

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Bilmezler yalnız yaşamayanlar,
Nasıl korku verir sessizlik insana;
İnsan nasıl konuşur kendisiyle;
Nasıl koşar aynalara,
Bir cana hasret,
Bilmezler.

Bütün Şiirleri, Orhan Veli Kanık

Edebiyatın unutulmaz eserlerinden çarpıcı 40 alıntı

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Her sessizlik biraz ihtilâl.

Sonrası Kalır, Edip Cansever

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