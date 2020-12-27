Ünlü edebiyatçıların kaleminden alıntılarla 'sessizlik' 📕

Sessizliğin sözlük anlamı, işitilebilir sesin tamamen ya da kısmen yokluğudur. Ancak sessizlik, herkes için farklı anlamlara gelir. Kimi zaman yalnızlığın, kimi zaman huzurun, kimi zamansa dinginliğin karşılığıdır sessizlik… Stefan Zweig'a göre koca bir yalandır, "çünkü koca bir dünyanın toplu kirini" kapatır. Tanpınar'a göre yaprak yaprak dökülen bir şeydir, Edip Cansever'e göre "her sessizlik biraz ihtilal"; Alexandre Dumas'ya göre ise her felaketin iki ilacından biri…