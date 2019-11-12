Ünlü edebiyatçılara ilham olan evler

Dostoyevski tam adıyla Fyodor Mihayloviç Dostoyevski Rusya'nın Moskova Kentinde 11 Kasım 1821 tarihinde Mikhail Dostoyevsky ve Maria Nechayeva çiftinin ikinci çocukları olarak dünyaya geldi.

Petersburg'a yerleşen yazar, burada Ezilenler'i ve Ölü Evinden Anılar'ı yazdı. Geçirdiği zor yıllar, sara nöbetleri ve borç batağı yazarın son dönemlerinde yazdığı bir çok romanda kendisini hissettirmekteydi ve yazar, klasikler arasında da başyapıtlar olarak adlandırılan Yeraltından Notlar (1864), Suç ve Ceza (1866), Kumarbaz (1866), Budala (1868) ve Ecinniler (1872)'i bu dönemde yazdı.