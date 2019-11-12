Ünlü edebiyatçılara ilham olan evler
Bir düşünün, okuduğunuz veya dinlediğiniz eserin ortaya çıkış öyküsünü hiç merak etmediniz mi? Hangi mekanlardan çıkıp bizlere ulaştığını, ne tür maceralardan geçip son şeklini aldığını... Tam da bu nedenle yazar ve şairlerin hikayelerini kaleme aldıkları evleri, birer müzeye dönüştürüldü. İşte yazarlara ilham kaynağı olan ve ziyaretçilerini bekleyen müze evler…
Giriş Tarihi: 12.11.2019
14:28
Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
13:19
DOSTOYEVSKI / 1821 - 1881
Dostoyevski tam adıyla Fyodor Mihayloviç Dostoyevski Rusya'nın Moskova Kentinde 11 Kasım 1821 tarihinde Mikhail Dostoyevsky ve Maria Nechayeva çiftinin ikinci çocukları olarak dünyaya geldi.
Petersburg'a yerleşen yazar, burada Ezilenler'i ve Ölü Evinden Anılar'ı yazdı. Geçirdiği zor yıllar, sara nöbetleri ve borç batağı yazarın son dönemlerinde yazdığı bir çok romanda kendisini hissettirmekteydi ve yazar, klasikler arasında da başyapıtlar olarak adlandırılan Yeraltından Notlar (1864), Suç ve Ceza (1866), Kumarbaz (1866), Budala (1868) ve Ecinniler (1872)'i bu dönemde yazdı.
Dostoyevski, St. Petersburg'da bu evde yaşadı ve burada öldü. Yazarın el yazmaları, kalem ve çay bardağı gibi kişisel eşyaları müzede sergilenmektedir. Ayrıca, bu evde bulunan bazı eşyalar orijinal.
FRANZ KAFKA / 1883 - 1924
3 Temmuz 1883 tarihinde hayata gözlerini Prag'da açan Franz Kafka, 20. yüzyıl edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Eserlerindeki gerçekçilik ve fantastik ögeler Franz Kafka'yı dönemin en büyük hikaye ve roman yazarlarından birisi yapmıştır.
Franz Kafka Müzesi, Prag'da bulunuyor. Müzenin kasvetli ortamı ise Kafka'nın karakteri ile tamamen örtüşüyor. Müzede yazarın kişisel eşyaları ve notları yer alıyor.
Alman edebiyatçı Johann Wolfgang von Goethe, 28 Ağustos 1749 tarihinde, Frankfurt Großer Hirschgraben caddesindeki bugünkü Goethe Evi'nde dünyaya gelmiştir. Babası Johann Caspar Goethe, bir hukukçu olmasına rağmen, mesleğini icra etmemiş, fakat oğluna da, maddi sıkıntı çekmeden bir hayat sağlayan imkânlarıyla yaşamını sürdürmüştür.