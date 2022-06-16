Ümit Meriç'in gözünden Cemil Meriç

🔹 Kitapların niçin bu denli uzun bi,r tashih ve hazırlanma süreci geçirdiğini izah eden Meriç,

"Aslında kitabın hazırlanması uzun sürdü. John Dyson bir Avrupalı titizliği ile her cümleye bir not ekledi. Neticede eser kısaldı zannettik ama daha da genişledi. Bu şekilde kitabım, ilmi bir eser haline geldi. Okuyucu dipnotları ile zenginleştirilmiş ve ilmileştirilmiş bir Cemil Meriç ile tanışacak. Ekim ayı gibi eser, dünyanın bütün İngilizce konuşan kütüphane ve kitapevlerinde Cemil Meriç hakkında kaleme aldığım "Babam Cemil Meriç" kitabım, İngilizce okurlarının hizmetine sunulmuş olacak." cümleleri ile bizlere bilimsel manada önemli müjdeler verdi.

10 soruda Cemil Meriç