Ümit Meriç'in gözünden Cemil Meriç
13 Haziran Pazartesi günü Prof. Dr. Ümit Meriç önderliğinde merhum fikir adamı, mütefekkir Cemil Meriç'in ahirete irtihalinin 35. sene-i devriyesi vesilesiyle bir anma düzenlendi. Kabir başındaki anmada Cemil Meriç sevenlerine birbirinden değerli müjdeler veren Ümit Meriç, "Cemil Meriç'in artık bir dünya mütefekkiri olmaya kuvvetle aday" olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 16.06.2022
21:25
Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
21:54
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Küçük Selimiye Camii'nde ikindi namazının eda edilmesinden sonra başlayan program Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç'in kafileye yol göstermeye başlaması ile devam etti.
🔹 Cami'nin hemen karşısında bulunan
Karacaahmet Mezarlığı'na geçen kafile, usul adımlar ile Cemil Meriç'in ebedi istirahatgahına yöneldi.
Cemil Meriç alıntı ve sözleri
🔹 Cemil Meriç'in eserlerinin muhtelif dillere çevrilmesini müjedeleyen Prof. Dr.
Ümit Meriç,
" Bugün babam Cemil Meriç'in ahirete irtihalinin 35. Sen-i devriyesi. Gariptir ki herkes unutulur ölünce Cemil Meriç'in ki giderek artıyor. Sevinerek ifade etmek isterim ki şimdiye kadar Türkiyeli bir mütefekkir olarak tanıdığımız Cemil Meriç artık dünya çapında bir mütefekkir olmaya kuvvetle aday. Benim kaleme almış olduğum "Babam Cemil Meriç" adlı eser özet şekilde Arapça'ya tercümet edildi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından basıldı. Türkiye'nin Arap dünyası ile yakınlaşmasına muvazi olarak Arapça konuşan gençlere ve Arap Entelektüellerine takdim edildi. Katar Gençlik ve Kültür Bakanı evime kadar geldi. Kitabı okumuş ve kitabı çok beğendiğini Cemil Meriç'e aşık olduğunu söyledi." sözleri ile Cemil Meriç'in Arapça konuşan ülkelerdeki şöhretini değerlendirdi.
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İngilizce konuşan ülkelerdeki Cemil Meriç eserleri hakkında da değerlendirme ve müjdelerde bulunan Ümit Meriç,
"Lütfen artık Cemil Meriç'ten bir seçmeler eseri hazırlayalım dedi. Bu hususa çalışarak aşağı yukarı 400 sahifelik bir Cemil Meriç'ten seçmeler eseri oluşturuyoruz. Her satırı öpülüp başa konacak denli muhteşem metinler olduğu için bu çalışma çok zor oldu. Cemil Meriç artık İngilizce konuşan dünyaya da açılmak üzere. Yine "Babam Cemil Meriç" eserim John Shakespeare Dyson adlı Cambridgeli bir İngiliz tarafından İngilizceye tercüme edildi." diyerek Cemil Meriç kitaplarının artık dünyaya açılacağını sevenlerine müjdeledi.
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🔹 Kitapların niçin bu denli uzun bi,r tashih ve hazırlanma süreci geçirdiğini izah eden Meriç,
"Aslında kitabın hazırlanması uzun sürdü. John Dyson bir Avrupalı titizliği ile her cümleye bir not ekledi. Neticede eser kısaldı zannettik ama daha da genişledi. Bu şekilde kitabım, ilmi bir eser haline geldi. Okuyucu dipnotları ile zenginleştirilmiş ve ilmileştirilmiş bir Cemil Meriç ile tanışacak. Ekim ayı gibi eser, dünyanın bütün İngilizce konuşan kütüphane ve kitapevlerinde Cemil Meriç hakkında kaleme aldığım "Babam Cemil Meriç" kitabım, İngilizce okurlarının hizmetine sunulmuş olacak." cümleleri ile bizlere bilimsel manada önemli müjdeler verdi.
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